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Skrining depresije: Kako se sprovodi u Republici Srpskoj?

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 11:26

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Тужна жена
Foto: Unsplash

Osigurana lica starija od 65 godina, kao i osiguranici od 18 do 64 godine sa istorijom mentalnih bolesti, osobe u stresnim situacijama, u socijalnoj izolaciji, te sa hroničnim bolestima definisane su ciljne grupe za skrining depresije koje su kreirane u aplikaciji "E prevencija" u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

U ovoj aplikaciji kreiran je i upitnik o zdravlju pacijenta, a evidentiraju se podaci koji se odnose na ličnu anamnezu, istoriju ranijih mentalnih bolesti, visoka izloženost stresu i drugom.

I ovaj preventivni pregled namijenjen je za sve ciljne grupe na području cijele Republike Srpske, a sprovodi se u nadležnim domovima zdravlja. Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kreirao posebnu aplikaciju "E prevencija" kako bi olakšao porodičnim ljekarima da sprovode preventivne preglede. Fond je obezbjedio dodatnih 10 miliona KM kako bi stimulisao domove zdravlja da intenzivnije sprovode preventivne preglede, jer je cilj jačati prevenciju na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Depresija je jedan od najčešćih zdravstvenih problema savremenog doba - navodi se u saopštenju.

Kratak razgovor ili upitnik tokom preventivnog pregleda može pomoći u ranom prepoznavanju simptoma i blagovremenom upućivanju na liječenje.

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"Mentalno zdravlje je jednako važno kao i fizičko zdravlje, a ipak se u javnom prostoru mnogo manje govori o njegovom očuvanju. Depresija nije samo lični problem pojedinca, već pitanje javnog zdravlja koje utiče na porodicu, radnu sposobnost, kvalitet života i cjelokupno društvo", ističu iz Fonda.

Zato je kažu, važno stvoriti uslove da se simptomi prepoznaju na vrijeme, prije nego što dovedu do ozbiljnijih posljedica.

"Upravo iz tog razloga skrining depresije je konkretna sistemska mjera usmjerena na unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva.

Važno je da osigurana lica iskoriste ovo pravo i razgovaraju sa svojim izabranim ljekarom o pregledima koji su preporučeni u skladu sa procjenom rizika", kažu oni.

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Tagovi :

depresija

Fond zdravstvenog osiguranja

Republika Srpska

zdravlje

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