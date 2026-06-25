U angio sali nove trebinjske bolnice već spašeno 150 života

Nova trebinjska Bolnica "Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar“ za samo nekoliko mjeseci rada postala je regionalni centar u koji, osim pacijenata iz Hercegovine, dolaze i građani Hrvatske, Crne Gore, FBiH.

U angio-sali već je izvedeno 150 procedura, a zahvaljujući najsavremenijoj opremi i saradnji sa stručnjacima iz Srbije i Banjaluke, u planu je uvođenje novih zahvata koji se trenutno ne rade u Srpskoj.

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"Od objekta koji je bio tri puta manji, danas imamo jednu od najsavremenijih bolnica u regionu, u kojoj su, na većini odjeljenja, već ukinute liste čekanja. Pacijenti iz Hercegovine više ne moraju da putuju stotinama kilometara zbog pregleda ili intervencija, a uspjeli smo da privučemo i pacijente iz susjednih zemalja", poručuje direktor Nedeljko Lambeta.

"Posebno nas izdvaja podatak da je u angio-sali već urađeno 150 procedura. To znači 150 spasenih života, odnosno 150 ljudi koji nisu morali da odlaze u druge centre", dodao je on.

Lambeta podsjeća da građani Hercegovine ranije nisu imali dostupnu ovakvu dijagnostiku.

"Najbliži centri bili su Istočno Sarajevo i Banjaluka, pa su se mnogi snalazili i odlazili privatno u Crnu Goru ili FBiH. Danas to mogu obaviti u svom gradu i u roku od 24 časa dobiti mišljenje ljekara specijaliste", rekao je on za "Srpskainfo" i dodao:

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"U starom objektu imali smo 2 operacione sale za cijelu bolnicu, a sada imamo 6 velikih i 4 male. Jedna operaciona sala u starom objektu uvijek je morala biti rezervisana za porodilju i trudnicu, u slučaju da bude potreban carski rez. Zamislite situaciju: jedna sala je zauzeta, druga se čuva za hitan porođaj, a u međuvremenu stiže pacijent sa teškim povredama iz saobraćajne nesreće koji mora hitno u salu. Upravo to izdvaja ovu bolnicu i olakšava rad zaposlenima, a građanima i pacijentima istočne Hercegovine pruža dodatnu sigurnost".