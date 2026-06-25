Sve češća bakterijska trovanja hranom: Apel građanima da čitaju deklaracije

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Svake godine imamo ekstremno visoke dnevne temperature pored tropskih noći i to je razlog što imamo učestala bakterijska trovanja hranom, navela je za Jutarnji program RTRS doktorica Vesna Petković, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo.
"Zbog povećanih temperatura koje ubrzavaju kvarenje sladoleda i ostalih osvježavajućih poslastica, koristimo lako kvarljive namirnice i zato je razlog jer ljeti imamo više trovanja", kaže Petkovićeva.
Hrana koja je termički obrađena, kaže Petkovićeva, ne smije biti na sobnoj temperaturi preko jednog sata.
"Nije nešto neobičajno da u ovom periodu imamo prijavljena trovanja hranom. Imamo ih i ove godine kao i prethodnih godina", poručila je Petkovićeva.
Ona ističe da je rizičnija hrana, hrana životinjskog porijekla.
"To i jeste lako kvarljiva hrana. Tu su jaja, mlijeko, mliječni proizvodi, meso, pogotovo mljeveno meso zbog svoje sitnosti. Takođe su tu i proizvodi sa majonezom, salate i ostali dresinzi. Tu nam je i sladoled i osvježavajuće poslastice. Jer se za njegovu pripremu koriste lako kvarljive namirnice", poručuje Petkovićeve.
Apelovala je na građane da obrate pažnju pri kupovini hrane.
"Ako kupujemo hranu u rinfuznom pakovanju odnosno na hranu koja nije u originalnom pakovanju, tu možemo vidjeti promjene. Ako je originalno upakovan proizvod onda obratiti pažnju i na datum proizvodnje i rok isteka", poručuje Petkovićeva.
Savjeti
Ako hoćete da budete zdraviji i srećniji na poslu, ovo radite svakog sata
Petkovićeva kaže da je veoma važna i nutritivna pismenost građana da putem deklaracije prikupljaju podatke i o hrani i o ishrani.
Navodi da Institut za javno zdravstvo tokom cijele godine radi kontinuirano ispitivanje zdravstvenog kvaliteta hrane.
"Ljeti češća kontrola mikrobiološke ispravnosti hrane. Mimo toga je i higijena radnika. To je sve gdje obraćamo pažnju kako ne bi došlo do trovanja hranom", rekla je Petkovićeva.
/RTRS/
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
15 h1
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
18 h0
Najnovije
12
18
12
09
12
07
12
05
11
58
Trenutno na programu