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Sve češća bakterijska trovanja hranom: Apel građanima da čitaju deklaracije

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 09:43

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Све чешћа бактеријска тровања храном: Апел грађанима да читају декларације
Foto: Unsplash/Tara Clark

Svake godine imamo ekstremno visoke dnevne temperature pored tropskih noći i to je razlog što imamo učestala bakterijska trovanja hranom, navela je za Jutarnji program RTRS doktorica Vesna Petković, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo.

"Zbog povećanih temperatura koje ubrzavaju kvarenje sladoleda i ostalih osvježavajućih poslastica, koristimo lako kvarljive namirnice i zato je razlog jer ljeti imamo više trovanja", kaže Petkovićeva.

Hrana koja je termički obrađena, kaže Petkovićeva, ne smije biti na sobnoj temperaturi preko jednog sata.

"Nije nešto neobičajno da u ovom periodu imamo prijavljena trovanja hranom. Imamo ih i ove godine kao i prethodnih godina", poručila je Petkovićeva.

Ona ističe da je rizičnija hrana, hrana životinjskog porijekla.

"To i jeste lako kvarljiva hrana. Tu su jaja, mlijeko, mliječni proizvodi, meso, pogotovo mljeveno meso zbog svoje sitnosti. Takođe su tu i proizvodi sa majonezom, salate i ostali dresinzi. Tu nam je i sladoled i osvježavajuće poslastice. Jer se za njegovu pripremu koriste lako kvarljive namirnice", poručuje Petkovićeve.

Apelovala je na građane da obrate pažnju pri kupovini hrane.

"Ako kupujemo hranu u rinfuznom pakovanju odnosno na hranu koja nije u originalnom pakovanju, tu možemo vidjeti promjene. Ako je originalno upakovan proizvod onda obratiti pažnju i na datum proizvodnje i rok isteka", poručuje Petkovićeva.

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Petkovićeva kaže da je veoma važna i nutritivna pismenost građana da putem deklaracije prikupljaju podatke i o hrani i o ishrani.

Navodi da Institut za javno zdravstvo tokom cijele godine radi kontinuirano ispitivanje zdravstvenog kvaliteta hrane.

"Ljeti češća kontrola mikrobiološke ispravnosti hrane. Mimo toga je i higijena radnika. To je sve gdje obraćamo pažnju kako ne bi došlo do trovanja hranom", rekla je Petkovićeva.

/RTRS/

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Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

trovanje hranom

Vesna Petković

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