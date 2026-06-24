Dodik: Pitanje elektronskog identiteta nije tehničko, već pitanje suvereniteta i zaštite podataka građana Srpske

Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih sertifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

"Zato nećemo dozvoliti da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Republike Srpske.

UIO je iskorišćena kao instrument takve centralizacije. Nezakonite aktivnosti na izdavanju digitalnih sertifikata bez jasnog pravnog osnova nisu nikakav tehnološki napredak, nego pokušaj da se kroz pravnu nesigurnost, mimo zakona i nadležnosti, na mala vrata uspostavi kontrola nad digitalnim identitetom građana i dodatno razvlasti Republika Srpska - napisao je Dodik na Iksu.

Kako je naveo, Republika Srpska će insistirati da svaka oblast digitalne identifikacije bude uređena isključivo u skladu sa ustavnim nadležnostima. Svako ko pokuša da mimo toga uspostavlja kontrolu nad digitalnim identitetom građana, ulazi u zonu pravne nesigurnosti, političke zloupotrebe i direktnog udara na institucionalni poredak Republike Srpske.

Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih sertifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske.



Zato nećemo dozvoliti da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 24, 2026

Zato ćemo podržati svaku odluku i svaki potez koji štiti pravnu sigurnost, podatke naših građana i pravo Republike Srpske da sama odlučuje o pitanjima koja joj po Ustavu pripadaju. Digitalna budućnost da, ali nikada po cijenu otimanja nadležnosti Republike Srpske.

Ne znam kako vam ne dosadi da iznova pokušavate isto - podvale, prevare i otimanje nadležnosti na mala vrata. Sa Republikom Srpskom vam to neće proći", naveo je Dodik.