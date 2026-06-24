Logo

Dodik: Pitanje elektronskog identiteta nije tehničko, već pitanje suvereniteta i zaštite podataka građana Srpske

24.06.2026 19:40

Komentari:

0
Додик: Питање електронског идентитета није техничко, већ питање суверенитета и заштите података грађана Српске
Foto: ATV

Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih sertifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

"Zato nećemo dozvoliti da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Republike Srpske.

UIO je iskorišćena kao instrument takve centralizacije. Nezakonite aktivnosti na izdavanju digitalnih sertifikata bez jasnog pravnog osnova nisu nikakav tehnološki napredak, nego pokušaj da se kroz pravnu nesigurnost, mimo zakona i nadležnosti, na mala vrata uspostavi kontrola nad digitalnim identitetom građana i dodatno razvlasti Republika Srpska - napisao je Dodik na Iksu.

Kako je naveo, Republika Srpska će insistirati da svaka oblast digitalne identifikacije bude uređena isključivo u skladu sa ustavnim nadležnostima. Svako ko pokuša da mimo toga uspostavlja kontrolu nad digitalnim identitetom građana, ulazi u zonu pravne nesigurnosti, političke zloupotrebe i direktnog udara na institucionalni poredak Republike Srpske.

Zato ćemo podržati svaku odluku i svaki potez koji štiti pravnu sigurnost, podatke naših građana i pravo Republike Srpske da sama odlučuje o pitanjima koja joj po Ustavu pripadaju. Digitalna budućnost da, ali nikada po cijenu otimanja nadležnosti Republike Srpske.

Ne znam kako vam ne dosadi da iznova pokušavate isto - podvale, prevare i otimanje nadležnosti na mala vrata. Sa Republikom Srpskom vam to neće proći", naveo je Dodik.

Podijeli:

Tag :

Milorad Dodik

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Republika Srpska

Karan: Srpska gradi budućnost kroz znanje

3 h

0
Бојан Савић о пријетњама Изетбеговића: Републику Српску нећете дисциплиновати пријетњама - нећете успјети!

Republika Srpska

Bojan Savić o prijetnjama Izetbegovića: Republiku Srpsku nećete disciplinovati prijetnjama - nećete uspjeti!

3 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik otkrio kako je izgledao telefonski razgovor sa Izetbegovićem: "Nemušto se branio i pravdao"

4 h

28
Шеф клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Драган Лукач

Republika Srpska

Lukač: Ako je neko u ovoj zemlji iznad zakona, to su politički saveznici Bakira Izetbegovića

5 h

8

  • Najnovije

21

11

Tramp: Iran pravi veoma velike ustupke, vidjećemo šta će se dogoditi

21

03

Angelina Topić pokorila Hrvatsku

20

56

BiH protiv Katara traži prolaz u nokaut fazu

20

51

Djeca sa KiM u Srpskoj: "Osjećamo se ljepše i bezbjednije nego kod kuće"

20

49

Zuji vam u ušima? Naučnici imaju novu teoriju za tinitus

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima