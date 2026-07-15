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Meteorolozi upozorili: Evo šta nas očekuje u narednim satima

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 18:18

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Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

U noći sa danas na sutra, te sutra, očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa jakim vjetrom i gradom.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme, u najavi nepogode.

Ističu da će maksimalna temperatura vazduha sutra biti od 28 do 34, u višim pred‌jelima od 25 stepeni.

U petak i subotu, 17. i 18. jula, od 33 do 39, u višim pred‌jelima od 28 stepeni.

"Po trenutnim prognozama, blagi pad temperature se očekuje oko 19. jula, a izraženiji od poned‌jeljka, 20. jula", navode iz RHMZ.

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U noći sa danas na sutra, te sutra, očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa jakim vjetrom i gradom.

Prognoze pokazuju da će od ned‌jelje, 19. jula, sinoptika biti takva da će ka našem regionu sa sjeverozapada Evrope i dalje priticati svežiji i povremeno vlažan vazduh. Zato bi, uz svježe noći sa minimumima od 9 do +7 stepeni Celzijusa, tokom dana maksimumi bili uglavnom od 21 do 27 stepeni Celzijusa, prognozira meteorolog amater Marko Čubrilo.

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