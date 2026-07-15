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Sutra nestabilno s kišom

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 14:28

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, te temperaturom vazduha do 37 Celzijusovih stepeni.

Tokom jutra oblačnost sa zapada premještaće se ka istoku i jugoistoku i donijeti prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom.

Lokalno može biti i jačih pljuskova uz pojavu grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana i poslije podne očekuju se sunčani periodi uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti koja može ponegdje usloviti pljuskove sa grmljavinom.

Na jugu će tokom većeg dijela dana biti sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, a kratkotrajni pljusak je moguć samo lokalno.

Uveče se očekuje smanjenje oblačnosti u svim predjelima.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni ili zapadni, u Hercegovini južni. Pri pljuskovima može biti pojačanog i jakog vjetra.

Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu do 23, u višim predjelima od 12, a maksimalna od 28 do 34, na jugu do 37, u višim predjelima od 25 Celzijusovih stepeni.

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u nekim područjima su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 17, Višegrad i Han Pijesak 25, Mrakovica 27, Kneževo, Sokolac i Čemerno 28, Kalinovik 29, Gacko, Drinić i Srebrenica 30, Neum, Zvornik, Mrkonjić Grad i Rudo 31, Ribnik i Sarajevo 32, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad i Prijedor 33, Trebinje i Foča 34, Bileća 35 i Mostar 39 stepeni.

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