Bojan Savić o prijetnjama Izetbegovića: Republiku Srpsku nećete disciplinovati prijetnjama - nećete uspjeti!

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić reagovao je na izjavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića u kojoj je, govoreći o predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, rekao da se on „mora riješiti silom“, ocijenivši takvu retoriku opasnom i neodgovornom.

„Kada političar počne da govori o sili kao načinu rješavanja političkih neslaganja, on zapravo priznaje da je ostao bez ideja, bez argumenata i bez povjerenja u sopstvenu politiku“, naveo je Savić.

On smatra da Izetbegovićeva izjava predstavlja ozbiljno narušavanje političkog dijaloga i da je nespojiva sa demokratskim principima.

„Izjava Bakira Izetbegovića da se Milorad Dodik ‘mora riješiti silom’ nije samo neodgovorna, već predstavlja opasno spuštanje političkog dijaloga na nivo na kojem više nema mjesta ni za demokratiju ni za razum, a Boga mi ni za ‘evropske vrijednosti’. U zemlji koja je skupo platila svaki poziv na sukob, takve riječi ne smiju biti olako izgovorene“, istakao je Savić.

Savić se osvrnuo i na političko nasljeđe i predizbornu retoriku SDA.

„Naročito to ne bi smio da radi sin Alije Izetbegovića, koristeći opasne konstrukcije o ‘rješavanju silom’ kao predizborni folklor Stranke demokratske akcije, kao da ništa nije naučio iz postupaka svog oca“, poručio je Savić.

Na kraju je ocijenio da pritisci prema Republici Srpskoj proizvode suprotan efekat od željenog.

„Istorija nas je naučila da pritisci proizvode otpor, a ne poslušnost. Ko god misli da će disciplinovati Republiku Srpsku napadima, postići će samo jedno - još čvršće jedinstvo onih koji vjeruju da se narodna volja ne može staviti na optuženičku klupu. Nećete uspjeti!“, zaključio je Savić.

Podsjećamo, Bakir Izetbegović je gostujući na Federalnoj televiziji izjavio da za Milorada Dodika „ne vrijedi nijedan zakon“ i da će se to, prema njegovim riječima, morati „silom riješiti“, što je izazvalo brojne reakcije političkih zvaničnika iz Republike Srpske.