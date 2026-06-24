Ćorić: Izetbegovićev um ostao u 1993. godini

Kada god Bakir Izetbegović izmigolji iz nekog svog trezora i pojavi se u javnosti, unaprijed znamo kakve će poruke poslati - eliminacija, nasilje, linč i mržnja, kaže Nedeljko Ćorić, član Glavnog odbira SNSD.

"Čovjek koji je umom ostao u 1993. godini vodio bi politiku u 2026. godini, dok u isto vrijeme vodi neke nezavršene ratove u svojoj glavi. Izetbegovićeve maštarije o ratu su sasvim logične - vrijeme kada se krio u trezoru dok su mudžahedini odsijecali srpske glave je nešto o čemu i danas očigledno sanja, ali ekstremističke muslimanske politike su morale ostati stvar prošlosti", kaže Ćorić.

Republika Srpska Dodik: Pričao sam sa Bakirom, nastavak slijedi

Njegove izjave o Miloradu Dodiku, ističe Ćorić, predsjedniku najveće srpske stranke SNSD i lideru kojeg je srpski narod legitimno izabrao su jasan poziv na političku, ali i fizičku eliminaciju.

"Izetbegović bi i danas koristio metode koje su koristili devedesetih godina, iako je ta nesrećna politika morala ostati stvar prošlosti. Bakiru ostaje samo da sanja i da se sa sjetom prisjeća dana kada su te bolesne ideje bile ostvarive. Danas je Republika Srpska, pod vođstvom SNSD, snažna, stabilna, diplomatski ojačana i u mogućnosti da odbrani svakog svog građanina. Republika Srpska je mjesto gdje u miru žive i Srbi i Bošnjaci i Hrvati i svi ostali i uvijek teži miru i napretku", naveo je Ćorić.

Kaže da Izetbegoviću ostaje samo da se povuče u neki neki trezor i nastavi da sanja izopačene snove.