Ćorić: Izetbegovićev um ostao u 1993. godini

Autor:ATV redakcija
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Kada god Bakir Izetbegović izmigolji iz nekog svog trezora i pojavi se u javnosti, unaprijed znamo kakve će poruke poslati - eliminacija, nasilje, linč i mržnja, kaže Nedeljko Ćorić, član Glavnog odbira SNSD.
"Čovjek koji je umom ostao u 1993. godini vodio bi politiku u 2026. godini, dok u isto vrijeme vodi neke nezavršene ratove u svojoj glavi. Izetbegovićeve maštarije o ratu su sasvim logične - vrijeme kada se krio u trezoru dok su mudžahedini odsijecali srpske glave je nešto o čemu i danas očigledno sanja, ali ekstremističke muslimanske politike su morale ostati stvar prošlosti", kaže Ćorić.
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Njegove izjave o Miloradu Dodiku, ističe Ćorić, predsjedniku najveće srpske stranke SNSD i lideru kojeg je srpski narod legitimno izabrao su jasan poziv na političku, ali i fizičku eliminaciju.
"Izetbegović bi i danas koristio metode koje su koristili devedesetih godina, iako je ta nesrećna politika morala ostati stvar prošlosti. Bakiru ostaje samo da sanja i da se sa sjetom prisjeća dana kada su te bolesne ideje bile ostvarive. Danas je Republika Srpska, pod vođstvom SNSD, snažna, stabilna, diplomatski ojačana i u mogućnosti da odbrani svakog svog građanina. Republika Srpska je mjesto gdje u miru žive i Srbi i Bošnjaci i Hrvati i svi ostali i uvijek teži miru i napretku", naveo je Ćorić.
Kaže da Izetbegoviću ostaje samo da se povuče u neki neki trezor i nastavi da sanja izopačene snove.
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