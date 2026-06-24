Dodik: Nastavljamo ulagati u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen u Doboju, gd‌je se donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi ulaže u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi.

"Savremeni uslovi za učenje znače više prilika za uspjeh učenika i kvalitetnije obrazovanje", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži "Iks" Nastavljamo projekat "Bolje škole za bolju budućnost" i u Doboju. Donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi ulažemo u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi.



Savremeni uslovi za učenje znače više prilika za uspjeh učenika i kvalitetnije obrazovanje. pic.twitter.com/uMKaiBX5pb — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 24, 2026

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