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Dodik: Nastavljamo ulagati u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 14:00

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Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen u Doboju, gd‌je se donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi ulaže u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi.

"Savremeni uslovi za učenje znače više prilika za uspjeh učenika i kvalitetnije obrazovanje", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži "Iks"

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Tagovi :

Milorad Dodik

Obrazovanje

Doboj

Bolje škole za bolju budućnost

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