Dodik: Nastavljamo ulagati u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen u Doboju, gdje se donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi ulaže u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi.
"Savremeni uslovi za učenje znače više prilika za uspjeh učenika i kvalitetnije obrazovanje", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži "Iks"
Nastavljamo projekat "Bolje škole za bolju budućnost" i u Doboju. Donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi ulažemo u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 24, 2026
Savremeni uslovi za učenje znače više prilika za uspjeh učenika i kvalitetnije obrazovanje. pic.twitter.com/uMKaiBX5pb
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