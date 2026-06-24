Uh, ovo će da boli: Petrović ismijao Stanivukovića

Požar u opozicionim redovima sve više se rasplamsava, a gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović sada je dolio ulje na vatru.

Ovaj put Petrović je ismijao Stanivukovića zbog nedavnog istraživanja prema kojem je aktuelni gradonačelnik Banjaluke daleko iznad svih.

"Ja da imam onakve rezultate na anketama, da sam onako superioran, ni sa kim ne bih pregovarao, odmah bih se kandidovao", napisao je Petrović na Fejsbuku uz emotikone smijeha.

Dodatno je situaciju podgrijala Aleksandra Pandurević, član Predsjedništva SDS-a, koja je prokomentarisala Petrovićevu objavu.

"Uhhh, ovo će da boli", napisala je takođe dodajući emotikone smijeha.

Lome se koplja oko kandidature

U posljednje vrijeme u opozicionim redovima koplja se lome oko toga ko bi trebalo da budu kandidati na predstojećim izborima.

Stanivuković ne krije želju da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali je Glavni odbor SDS-a na posljednjoj sjednici još jednom potvrdio da će na listu njihov predsjednik Branko Blanuša.

I u samom SDS-u je u toku rat oko ove teme. Dio stranke je za to da se ujedini u istu partiju sa Stanivukovićem i da njega kandiduju na izborima, dok se dio, među kojima je i Petrović, tu ideju oštro odbacuje.