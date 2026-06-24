Dodik jasan: "Vladavina prava" je odavno obesmišljena u BiH

"Vladavina prava" je odavno obesmišljena sintagma u BiH i nismo je obesmislili mi iz Republike Srpske, nego plejade unitarista, stranaca i drugih besprizornih likova kojima je osnovna ideja rastakanje i nestanak Republike Srpske, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Gledam juče Fortu nejakog i onog nekog tipa iz IDDEEA kako lijepo objašnjavaju da za njih ne važe odluke regulatora, odluke sudova. Samo naprijed, momci! Samo nastavite! Godinama tvrdim da niko bolje ne rastura BiH od vas! Samo da se zna - nijedna upravna organizacija neće biti zakonodavac Republici Srpskoj i neće temeljne procese uređivati svojim internim nezakonitim aktima. Dosta je", dodaje Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

"Vladavina prava" je odavno obesmišljena sintagma u BiH. I nismo je obesmislili mi iz Republike Srpske, nego plejade unitarista, stranaca i drugih besprizornih likova kojima je osnovna ideja rastakanje i nestanak Republike Srpske.



Gledam juče Fortu nejakog i onog nekog tipa iz… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 24, 2026

Ističe, nema te "digitalizacije" pod čijom parolom treba dopustiti neovlaštenu obradu ličnih podataka građana Republike Srpske (a ni FBiH), proizvoljno tumačenje nadležnosti i implementaciju internih pravila upravnih organizacija koje nemaju zakonski osnov.

"To nije digitalna transformacija - to je pravna improvizacija i hajdučija. A, Boga mi, i kriminal. Dakle - samo naprijed u rasturanju ove države kad ste se već za to odlučili. Nećemo vam smetati, ali ni dopustiti što ste namjerili tako zamazani i podmazani kojekakvim fondovima. Bezakonje i vanustavno djelovanje vam zaista neće proći", poručio je Dodik.