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Kuzmić: Očekuje se natprosječan rod pšenice, cijena po tržišnim principima

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 12:57

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Анђелка Кузмић
Foto: ATV

U Republici Srpskoj postoji dovoljno skladišnih kapaciteta za prihvat ovogodišnjeg roda pšenice, što će biti besplatno u periodu od mjesec dana od prijema robe, zaključeno je danas na sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelke Kuzmić sa otkupljivačima pšenice.

Kuzmićeva je istakla da će besplatno lagerovanje pšenice omogućiti proizvođačima dodatno vrijeme za donošenje odluke o prodaji.

"Otkupljivači i prerađivači iskazali su spremnost da otkupe sve ponuđene količine tržišnih viškova, što je veoma značajno", rekla je Kuzmićeva novinarima nakon sastanka.

Ona je navela da je sada nerealno govoriti o cijeni pšenice, ali da će biti formirana na tržišnim principima uz uvažavanje kretanja cijena u regionu.

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"Zadovoljni smo kvalitetom i rodom pšenice koji trenutno imamo na terenu. Ministarstvo će pratiti tok žetve i otkupa pšenice", rekla je Kuzmićeva.

Vlasnik poljoprivredne kompanije "Gold MG" iz Donjeg Žabara Goran Mitrović rekao je da su klimatski uslovi bili veoma povoljni i da proizvođači očekuju natprosječan rod pšenice.

"Cijena će biti formirana na osnovu cijene u okruženju, plus troškovi transporta i carine", naveo je Mitrović.

On je ukazao na to da je važno da poljoprivrednici siju kvalitetniju pšenicu, uz primjenu neophodnih agrotehničkih mjera, koju će kasnije moći prodati po većoj cijeni.

Mitrović je rekao da su proizvođači zadovoljni podsticajima koji iznose 500 KM po hektaru zasijane pšenice.

(Srna)

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Tagovi :

Anđelka Kuzmić

Pšenica

ekonomija

Cijene

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