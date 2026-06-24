Pali Fejsbuk, Instagram i Mesindžer

Autor:ATV redakcija
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Korisnici širom svijeta prijavljuju smetnje u radu Fejsbuka, Instagrama i Mesindžera.
Sajt Daundetektor prikazuje više desetina hiljada prijava o problemima u radu pomenutih servisa, dok se kompanija Meta još nije oglasila.
Korisnici širom svijeta prijavili su smetnje u radu, a problemi su uključivali poteškoće sa osvježavanjem fida (početne stranice), učitavanjem objava i pristupanjem platformama.
Neki su prijavili da se aplikacije ne otvaraju kako treba, dok su drugi naveli da se sadržaj ne ažurira, piše B92.
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