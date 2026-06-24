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Pali Fejsbuk, Instagram i Mesindžer

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 12:55

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Фејсбук
Foto: pexels/Brett Jordan

Korisnici širom svijeta prijavljuju smetnje u radu Fejsbuka, Instagrama i Mesindžera.

Sajt Daundetektor prikazuje više desetina hiljada prijava o problemima u radu pomenutih servisa, dok se kompanija Meta još nije oglasila.

Korisnici širom svijeta prijavili su smetnje u radu, a problemi su uključivali poteškoće sa osvježavanjem fida (početne stranice), učitavanjem objava i pristupanjem platformama.

Neki su prijavili da se aplikacije ne otvaraju kako treba, dok su drugi naveli da se sadržaj ne ažurira, piše B92.

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Fejsbuk

Instagram

Mesindžer

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