Pali Fejsbuk, Instagram i Mesindžer

Sajt Daundetektor prikazuje više desetina hiljada prijava o problemima u radu pomenutih servisa, dok se kompanija Meta još nije oglasila.

Korisnici širom svijeta prijavili su smetnje u radu, a problemi su uključivali poteškoće sa osvježavanjem fida (početne stranice), učitavanjem objava i pristupanjem platformama.

Neki su prijavili da se aplikacije ne otvaraju kako treba, dok su drugi naveli da se sadržaj ne ažurira, piše B92.