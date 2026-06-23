Arheolozi otkrili anomalije pored Velike piramide: "Ovo što vidimo sigurno nije prirodna pojava"

Arheolozi danas, zahvaljujući savremenoj tehnologiji, mogu da zavire ispod zemlje bez kopanja, i otkriju tajne koje su vjekovima bile skrivene.

Jedan od najvažnijih alata u takvim istraživanjima je radar koji prodire kroz tlo (Ground Penetrating Radar - GPR), geofizička metoda koja je pomogla u otkrivanju vikinških brodova u Norveškoj, izgubljenih naselja u amazonskoj prašumi i čitavih rimskih gradova.

Tokom 2024. godine ista tehnologija donijela je novo iznenađenje na jednom od najpoznatijih arheoloških lokaliteta na svijetu kod Velike piramide u Gizi.

Šta su skeniranja otkrila?

Tim istraživača predvođen Motojukijem Satom sa Univerziteta Tohoku koristio je GPR zajedno sa metodom električne rezistivne tomografije (ERT) kako bi ispitao naizgled praznu površinu Zapadnog groblja, elitne nekropole koja se nalazi zapadno od Velike piramide.

Skeniranja su otkrila strukturu u obliku slova L neposredno ispod površine, kao i dublju anomaliju koja se nalazila ispod nje.

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GPR funkcioniše tako što šalje radarske impulse u zemlju, dok ERT mjeri koliko zakopani materijali pružaju otpor prolasku električne struje.

Kombinovanjem ove dvije metode istraživači su uspjeli da sagledaju oblike i razlike u sastavu materijala ispod pijeska, bez kopanja.

Prema radu objavljenom u naučnom časopisu "Archaeological Prospection", struktura se nalazi na dubini od oko dva metra, dugačka je približno 10 metara i nakon izgradnje je ponovo zatrpana.

"Zapadno groblje u Gizi poznato je kao važno mjesto sahranjivanja članova kraljevske porodice i visokih državnih zvaničnika", navodi se u studiji.

Dodaje se da su tokom početnog istraživanja pomoću GPR-a i ERT-a pronašli anomaliju u sjevernom dijelu istraživanog područja.

"Mogli smo približno da odredimo njenu lokaciju, ali su njena struktura i tačan položaj ostali nejasni", navodi se u studiji.

Nova anomalija

Ispod strukture u obliku slova L tim je otkrio još jednu anomaliju na dubini između pet i 10 metara, koju su opisali kao "izuzetno električno otpornu".

Takva karakteristika može ukazivati na različite stvari. U radu se navode dvije moguće opcije: mješavina pijeska i šljunka ili prostor sa vazdušnim šupljinama između materijala.

Područje groblja prepuno je mastaba, grobnica ravnog krova koje su bile namijenjene pripadnicima elite u Gizi.

Međutim, upravo ovaj dio lokaliteta ranije nije privlačio veliku pažnju arheologa, jer na površini nije imao vidljive arhitektonske elemente koji obično ukazuju na postojanje važnih građevina.

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Kasnija istraživanja i stručna literatura iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa navode studiju iz 2024. godine kao uspješan primjer kombinovane primjene GPR-a i ERT-a u Egiptu.

Ipak, anomalija na Zapadnom groblju još nije dobila konačno arheološko objašnjenje.

Šta bi, dakle, mogla da predstavlja ova struktura u obliku slova L i dublja anomalija ispod nje?

U razgovoru za portal Live Science, Sato je rekao da struktura najvjerovatnije nije prirodnog porijekla, jer su njeni obrisi previše pravilni i oštri.

Podzemna struktura

"Moguće je da je predstavljala ulaz u dublju strukturu", napisali su Sato i njegove kolege u radu.

Međutim, upravo riječ "moguće" ovdje ima ključnu težinu. Skeniranje nije pokazalo šta se tačno nalazi ispod strukture u obliku slova L, a istraživači nigdje nisu tvrdili da su pronašli grobnicu.

"Na osnovu rezultata istraživanja ne možemo da utvrdimo koji materijal uzrokuje ovu anomaliju. Ipak, moguće je da je riječ o velikoj podzemnoj arheološkoj strukturi", naveli su autori.

U radu se naglašava da su neophodna arheološka iskopavanja kako bi se utvrdila prava namjena ovog objekta, prenosi Nova.

Dok se takva istraživanja ne sprovedu i njihovi rezultati ne budu javno predstavljeni, najpreciznije je reći da su naučnici pored Velike piramide otkrili nešto neobično, ali da i dalje ne znaju tačno o čemu je riječ.

Važno je napomenuti da je istraživanje na Zapadnom groblju potpuno odvojeno od viralnih tvrdnji o navodnim ogromnim skrivenim strukturama ispod Kefrenove piramide, koje je egipatski arheolog Zahi Havas javno odbacio 2025. godine.

Studija zasnovana na GPR i ERT metodama u blizini Velike piramide jeste stvarna, naučno recenzirana i objavljena u relevantnom stručnom časopisu.

Međutim, njeni rezultati za sada ostaju otvoreno pitanje koje tek treba da dobije konačan odgovor.