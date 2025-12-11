Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

Svijet je postao bogatiji u 2024. godini, sa globalnim ličnim bogatstvom koje je poraslo za 4,6%. Međutim, raspod‌jela tog bogatstva i dalje ostaje neujednačena.

Na vrhu globalne piramide bogatstva nalazi se mala elita koja drži gotovo polovinu svjetske imovine, dok milijarde ljudi u nižim slojevima posjeduju tek mali dio globalnog bogatstva.

Podaci o raspod‌jeli bogatstva

UBS segmentira 3,8 milijardi odraslih širom svijeta u četiri sloja bogatstva — od onih sa manje od 10.000 dolara, do onih sa više od milion dolara, koji se nalaze na vrhu globalne piramide bogatstva.

Na samom vrhu piramide, 60 miliona odraslih, što je svega 1,6% globalne populacije, posjeduje 226 biliona dolara — gotovo polovinu ukupnog bogatstva domaćinstava u svijetu.

Ispod njih nalazi se gornji srednji sloj (oni sa neto vrijednošću od 100.000 do milion dolara), koji obuhvata 628 miliona odraslih. Oni zajedno drže 184 biliona dolara, odnosno 39,2% globalnog bogatstva.

Najveći broj odraslih nalazi se u srednje-donjoj kategoriji: 1,57 milijardi ljudi sa 10.000 do 100.000 dolara, koji ukupno posjeduju 56,8 biliona dolara. Iako čine 41% svjetske populacije, drže samo 12% globalnog bogatstva.

Na dnu piramide nalaze se 1,55 milijardi odraslih — 40,7% svjetske populacije. Zajedno posjeduju 2,7 biliona dolara, odnosno samo 0.6% globalnog bogatstva.

Detaljniji pogled na vrh piramide bogatstva

Od 60 miliona odraslih na vrhu globalne piramide, 2.891 osoba su milijarderi, koji zajedno drže preko 15,6 biliona dolara bogatstva.

Od ovih milijardera, samo 15 njih posjeduje više od 100 milijardi dolara, dok se još 16 nalazi u opsegu od 50 do 100 milijardi. Preostalih 2.860 milijardera ima manje od 50 milijardi dolara, prenosi Bankar.me.