Vjeruje se da ako na ovih 5 datuma okitite jelku, pratiće vas sreća, ljubav i bogatstvo cijele godine

Izbor datuma za kićenje jelke zavisi od mnogih stvari, tradicije, običaja, ali i vašeg raspoloženja.

Neki vole da osjete duh praznika već s prvim danima decembra, dok drugi čekaju poseban datum. Uskoro počinje "novogodišnje ludilo" koje podrazumijeva prazničnu euforiju u punom sjaju.

Pojedine porodice se već pripremaju za ukrašavanje jelke, dok neki čekaju da dođe kraj godine kako bi ukrasili novogodišnje drvce.

Stručnjaci ezoterije tvrde da je veoma važan datum ukrašavanja jelke. Da biste privukli ljubav i blagostanje u svoj dom, obratite pažnju na ove posebne datume…

18. decembar – Uoči Svetog Nikole

Smatra se da je ovaj datum pravo vrijeme da okitite jelku. Ukrašavanje jelke na ovaj datum privlači prosperitet i finansijsku stabilnost u kuću i život. Idealno je da pored jelke stavite po neki sitni poklončić za djecu koji ćete naznačiti da je od Svetog Nikole. To će čitavoj atmosferi dati dodatni praznični karakter, piše Stil.

22. decembar – Dan zimske solsticije

Ako ste umorni od životnih problema i nevolja, idealno bi bilo da jelku ukrasite baš 22. decembra. Oni koji vjeruju u ezoteriju kažu da će ovaj datum donijeti blagostanje i zaštitu vama i porodici tokom čitave godine.

24. decembar

Pošto je ovo veče Badnje veče po gregorijanskom kalendaru, smatra se za vrijeme čuda. Vjeruje se da ovo veče treba da okite jelku oni ljudi koji imaju baštu ili povrtnjak i na taj način da privuku bogatu žetvu za proljeće i ljeto, zdravlje i harmoniju u svojoj porodici.

25. decembar – katolički Božić

Četvrta opcija je da jelku okitite baš na dan Hristovog rođenja, tako ćete privući blagostanje, zdravlje, sreću i ljubav u svoj dom.

28. decembar

Vjeruje se da će oni ljudi koji jelku okite 28. decembra zaštiti kuću od zla. Dobro je ovog dana očitati molitvu za zdravlje čitave porodice.