Logo
Large banner

Vjeruje se da ako na ovih 5 datuma okitite jelku, pratiće vas sreća, ljubav i bogatstvo cijele godine

02.12.2025

14:43

Komentari:

0
Вјерује се да ако на ових 5 датума окитите јелку, пратиће вас срећа, љубав и богатство цијеле године

Izbor datuma za kićenje jelke zavisi od mnogih stvari, tradicije, običaja, ali i vašeg raspoloženja.

Neki vole da osjete duh praznika već s prvim danima decembra, dok drugi čekaju poseban datum. Uskoro počinje "novogodišnje ludilo" koje podrazumijeva prazničnu euforiju u punom sjaju.

Pojedine porodice se već pripremaju za ukrašavanje jelke, dok neki čekaju da dođe kraj godine kako bi ukrasili novogodišnje drvce.

Stručnjaci ezoterije tvrde da je veoma važan datum ukrašavanja jelke. Da biste privukli ljubav i blagostanje u svoj dom, obratite pažnju na ove posebne datume…

18. decembar – Uoči Svetog Nikole

Smatra se da je ovaj datum pravo vrijeme da okitite jelku. Ukrašavanje jelke na ovaj datum privlači prosperitet i finansijsku stabilnost u kuću i život. Idealno je da pored jelke stavite po neki sitni poklončić za djecu koji ćete naznačiti da je od Svetog Nikole. To će čitavoj atmosferi dati dodatni praznični karakter, piše Stil.

6773d38f8ecaa Јелка

Savjeti

Mini jelka za novogodišnju trpezu: Potrebna vam je samo flaša i malo ukrasa

22. decembar – Dan zimske solsticije

Ako ste umorni od životnih problema i nevolja, idealno bi bilo da jelku ukrasite baš 22. decembra. Oni koji vjeruju u ezoteriju kažu da će ovaj datum donijeti blagostanje i zaštitu vama i porodici tokom čitave godine.

24. decembar

Pošto je ovo veče Badnje veče po gregorijanskom kalendaru, smatra se za vrijeme čuda. Vjeruje se da ovo veče treba da okite jelku oni ljudi koji imaju baštu ili povrtnjak i na taj način da privuku bogatu žetvu za proljeće i ljeto, zdravlje i harmoniju u svojoj porodici.

25. decembar – katolički Božić

Četvrta opcija je da jelku okitite baš na dan Hristovog rođenja, tako ćete privući blagostanje, zdravlje, sreću i ljubav u svoj dom.

28. decembar

Vjeruje se da će oni ljudi koji jelku okite 28. decembra zaštiti kuću od zla. Dobro je ovog dana očitati molitvu za zdravlje čitave porodice.

Podijeli:

Tagovi:

božićna jelka

Sveti Nikola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Када је право вријеме да окитите јелку?

Savjeti

Kada je pravo vrijeme da okitite jelku?

1 sedm

0
Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

Zanimljivosti

Ako na ovaj datum oktitite jelku, vjeruje se da će vas sreća pratiti cijele godine

2 sedm

0
Шта урадити са јелком након што је раскитите

Savjeti

Šta uraditi sa jelkom nakon što je raskitite

10 mj

0
Када је право вријеме да раскитите јелку?

Savjeti

Kada je pravo vrijeme da raskitite jelku?

10 mj

0

Više iz rubrike

Шпанија донијела историјске реформе: Кућни љубимци су сада чланови породице, не имовина

Zanimljivosti

Španija donijela istorijske reforme: Kućni ljubimci su sada članovi porodice, ne imovina

2 h

0
Ових пет ствари нећете видјети у сновима, а ево и зашто

Zanimljivosti

Ovih pet stvari nećete vidjeti u snovima, a evo i zašto

3 h

0
Стиже "шлепер пара": Овај знак ће се обогатити у децембру

Zanimljivosti

Stiže "šleper para": Ovaj znak će se obogatiti u decembru

5 h

0
Људи све чешће каче врећице цимета на улазна врата: Вјерује је да им доноси благостање у дом

Zanimljivosti

Ljudi sve češće kače vrećice cimeta na ulazna vrata: Vjeruje je da im donosi blagostanje u dom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Ostaće svjež i do nekoliko mjeseci: Krompir čuvajte uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

15

19

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

15

18

Bitno: Vjera i duhovnost

15

08

Ovo su rani znakovi nedostatka vitamina C: Ne ignorišite ih

14

53

Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner