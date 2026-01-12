"Elektrokrajina": Najveći broj potrošača ima struju, ekipe na terenu

Najveći broj potrošača na području "Elektrokrajine" ima uredno snabdijevanje strujom, a u toku je saniranje preostalih kvarova, uglavnom na niskonaponskoj mreži, rečeno je Srni u ovom preduzeću.

Portparol "Elektrokrajine" Predrag Klincov naveo je da još postoje pojedinačni kraći prekidi u napajanju manjeg broja potrošača.

Klincov je rekao da su obilne snježne padavine krajem decembra i početkom januara uzrokovale prekide na više srednjenaponskih dalekovoda i postrojenja širom krajiške regije, najčešće u brdovitim i šumskim područjima zbog obrušavanja granja preko stubova i vodova, te kidanja provodnika pod teretom mokrog snijega i leda.

On kaže da terenske ekipe "Elektrokrajine" trenutno otklanjaju probleme na pojedinim preopterećenim trafostanicama i saniraju manji broj preostalih kvarova, uglavnom na niskonaponskoj mreži, kako bi svi potrošači imali urednu isporuku električne energije.

Klincov je ocijenio da je posljednja četiri dana situacija neuporedivo povoljnija u odnosu na prvu sedmicu januara.