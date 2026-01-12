Logo
Large banner

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Izvor:

ATV

12.01.2026

08:45

Komentari:

0
Станари пријавили мушкарца полицији јер им оставља сумњиве предмете: Ради се о црној магији?
Foto: Printscreen/Crna Hronika

Stanari jedne stambene zgrade u Lukavac uznemireni su nakon što su nadzorne kamere zabilježile osobu kako ispred ulaza ostavlja sumnjive predmete, koje pojedini stanari opisuju kao “vradžbine”.

Prema informacijama do kojih smo došli, lice je identifikovano – riječ je o muškarcu iz Lukavca koji je zaposlen u Tuzli.

Nakon pregleda snimaka i saznanja o identitetu osobe, slučaj je prijavljen nadležnim organima, potvrđeno je za portal Crne-hronike.

crna magija

Hronika

Pokušaj ubistva u Doboju ”zakuvala” crna magija!

Stanari navode da su ogorčeni i uznemireni, te da sumnjaju kako se radi o crnoj magiji, odnosno sihirbazu, zbog čega strahuju za sigurnost i mir u zgradi. Kako tvrde, ovakvi postupci izazvali su nelagodu među porodicama koje tu žive.

Iz MUP Lukavac potvrđeno je da je prijava zaprimljena i da se poduzimaju zakonom predviđene mjere kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Stanari apeliraju na nadležne institucije da hitno reaguju, te da se spriječe slični incidenti koji, kako kažu, narušavaju osjećaj sigurnosti u njihovom komšiluku.

Podijeli:

Tagovi:

crna magija

Lukavac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тражећи скидање црне магије, троје Бањалучана преварено за 45.000 марака

Hronika

Tražeći skidanje crne magije, troje Banjalučana prevareno za 45.000 maraka

2 mj

2
Београђанка остала без новца због црне магије

Srbija

Beograđanka ostala bez novca zbog crne magije

2 mj

0

Hronika

Skidanje ”crne magije” naplatila 15.000 KM, prijeti joj 10 godina zatvora

6 mj

0
Уплатила скоро 30.000 КМ за скидање урока па преварена

Hronika

Uplatila skoro 30.000 KM za skidanje uroka pa prevarena

1 god

0

Više iz rubrike

Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору

Društvo

Nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru

53 min

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

55 min

0
Возачи опрез: Поледица и снијег на коловозу

Društvo

Vozači oprez: Poledica i snijeg na kolovozu

1 h

0
Данас обиљежавамо Свету мученицу Анисију: Вјерницама дарује срећу и љубав

Društvo

Danas obilježavamo Svetu mučenicu Anisiju: Vjernicama daruje sreću i ljubav

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner