Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Stanari jedne stambene zgrade u Lukavac uznemireni su nakon što su nadzorne kamere zabilježile osobu kako ispred ulaza ostavlja sumnjive predmete, koje pojedini stanari opisuju kao “vradžbine”.

Prema informacijama do kojih smo došli, lice je identifikovano – riječ je o muškarcu iz Lukavca koji je zaposlen u Tuzli.

Nakon pregleda snimaka i saznanja o identitetu osobe, slučaj je prijavljen nadležnim organima, potvrđeno je za portal Crne-hronike.

Stanari navode da su ogorčeni i uznemireni, te da sumnjaju kako se radi o crnoj magiji, odnosno sihirbazu, zbog čega strahuju za sigurnost i mir u zgradi. Kako tvrde, ovakvi postupci izazvali su nelagodu među porodicama koje tu žive.

Iz MUP Lukavac potvrđeno je da je prijava zaprimljena i da se poduzimaju zakonom predviđene mjere kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Stanari apeliraju na nadležne institucije da hitno reaguju, te da se spriječe slični incidenti koji, kako kažu, narušavaju osjećaj sigurnosti u njihovom komšiluku.