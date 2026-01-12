Danas obilježavamo Svetu mučenicu Anisiju: Vjernicama daruje sreću i ljubav

Izvor:
Telegraf
12.01.2026
07:12
Komentari:0
Pravoslavni vjernici danas slave praznik posvećen Svetoj mučenici Anisiji koja je poznata po tome što je, iako je rođena u Solunu u porodici uglednih i bogatih hrišćana, rano ostala siroče, rasporodala svu imovinu i riješila da živi isključivo od svog rada.
Potpuno se predala molitvi i strogom postu. Predanje kaže da je jako malo spavala i da je govorila kako je "opasno spavati kada neprijatelj bdi".
Kako je tada car Maksimijan izdao proglas prema kome svako može da ubije osobu za koju posumnja da je hrišćanin, bez suda i osude.
Jednog dana krete ona u crkvu i nalete na vojnika, koji je pokušao da joj se drsko udvara, na šta se Anisija prekrstila i, kako on nije htio da odustane, pljunula ga u lice.
Vojnika je ovo toliko naljutilo da je odmah mačem probo djevojku i Anisija je odmah umrla.
S obzirom na to da je stradala jako mlada, smatra se zaštitnicom nevinih i smjernih djevojaka.
Zato bi valjalo danas da se sve djevojke koje žele život ispunjen srećom i ljubavlju, da se iskreno i duboko pomole Svetoj mučenici Anisiji.
Svijet
2 h0
Društvo
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
11 h0
Najnovije
Najčitanije
09
12
09
02
08
51
08
48
08
45
Trenutno na programu