Danas obilježavamo Svetu mučenicu Anisiju: Vjernicama daruje sreću i ljubav

Pravoslavni vjernici danas slave praznik posvećen Svetoj mučenici Anisiji koja je poznata po tome što je, iako je rođena u Solunu u porodici uglednih i bogatih hrišćana, rano ostala siroče, rasporodala svu imovinu i riješila da živi isključivo od svog rada.

Potpuno se predala molitvi i strogom postu. Predanje kaže da je jako malo spavala i da je govorila kako je "opasno spavati kada neprijatelj bdi".

Kako je tada car Maksimijan izdao proglas prema kome svako može da ubije osobu za koju posumnja da je hrišćanin, bez suda i osude.

Jednog dana krete ona u crkvu i nalete na vojnika, koji je pokušao da joj se drsko udvara, na šta se Anisija prekrstila i, kako on nije htio da odustane, pljunula ga u lice.

Vojnika je ovo toliko naljutilo da je odmah mačem probo djevojku i Anisija je odmah umrla.

S obzirom na to da je stradala jako mlada, smatra se zaštitnicom nevinih i smjernih djevojaka.

Zato bi valjalo danas da se sve djevojke koje žele život ispunjen srećom i ljubavlju, da se iskreno i duboko pomole Svetoj mučenici Anisiji.

