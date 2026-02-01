Logo
Alkaraz i Australijan open prekršili pravila zbog Đokovića

Izvor:

ATV

01.02.2026

15:24

Komentari:

0
Новак Ђоковић и Карлос Алкараз у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug/AP

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković i trenutno prvi reket planete Karlos Alkaraz u Melburnu su odigrali finale Australijan opena, a nažalost Nole nije uspio da se domogne 11. titule u Australiji, odnosno 25. Gren slema.

Alkaraz je slavio sa 3:1 u setovima i tako došao do svoje prve titule na Australijan openu.

Ipak, jedna zanimljivost sa finala je svima upala u oči, a to je da je Novak sjedi na strani gdje sjede bolje rangirani igrači.

Karlos Alkaraz je, baš kao i Janik Siner u polufinalu, ukazao veliku čast Novaku Đokoviću.

Naime, u Melburnu je pravilo da sa lijeve strane od sudije sjedi teniser koji je bolje plasiran, što je u ovoj situaciji Karlos Alkaraz, najbolje rangirani igrač svijeta. Ipak, to nije bio slučaj u ovom finalu.

Sa lijeve strane od glavnog sudije sjedio je Novak Đoković, čovjek koji je osvojio 24 Gren slem titule, od čega je deset došlo na Australijan openu. Na taj način su mu organizatori, ali i Španac, ukazali veliku čast.

Novak Đoković

Australijan open 2026

Karlos Alkaraz

