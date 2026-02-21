Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

Autor:Nikola Lučić
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović bio je prezadovoljan nakon osvajanja trofeja u Kupu Radivoja Koraća.
Zvezda je u finalu deklasirala Megu i zasluženo osvojila šesti uzastopni pehar.
„Zahvaljujem se svim ljudima koji su mi pružili priliku da budem trener Zvezde. Iako sam u nekoliko zemalja osvajao trofeje, ovaj mi je jedan od najdražih i najsjajnijih u karijeri. Posebnu zahvalnost dugujem stručnom štabu na velikom radu i posvećenosti. Hvala i publici na izvanrednoj podršci, uprkos teškom i zgusnutom rasporedu uspjeli smo da izdržimo. Fizički je bilo izuzetno zahtjevno, ali smo pokazali karakter", rekao je Obradović poslije utakmice.
Zvezda se sada okreće najvažnijem dijelu sezone i borbi za plasman u narednu fazu Evrolige.
