Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

Autor:

Nikola Lučić

21.02.2026

23:13

Обрадовић након освајања Купа: Један од најдражих трофеја у каријери
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović bio je prezadovoljan nakon osvajanja trofeja u Kupu Radivoja Koraća.

Zvezda je u finalu deklasirala Megu i zasluženo osvojila šesti uzastopni pehar.

„Zahvaljujem se svim ljudima koji su mi pružili priliku da budem trener Zvezde. Iako sam u nekoliko zemalja osvajao trofeje, ovaj mi je jedan od najdražih i najsjajnijih u karijeri. Posebnu zahvalnost dugujem stručnom štabu na velikom radu i posvećenosti. Hvala i publici na izvanrednoj podršci, uprkos teškom i zgusnutom rasporedu uspjeli smo da izdržimo. Fizički je bilo izuzetno zahtjevno, ali smo pokazali karakter", rekao je Obradović poslije utakmice.

Zvezda se sada okreće najvažnijem dijelu sezone i borbi za plasman u narednu fazu Evrolige.

