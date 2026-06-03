U Banjaluci na prodaju kraljevski piton

Autor:ATV
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Na najpoznatijoj platformi za oglase u BiH do sada smo se nagledali svakakvih oglasa, međutim jedan se već dva mjeseca ističe.
Naime, jedna osoba prodaje kraljevskog pitona, a sudeći po informacijama sa oglasa riječ je o prodavcu iz Banjaluke.
Iako je oglas postavljen još prije dva mjeseca, čini se da je aktuelan još uvijek s obzirom da platforma pokazuje kako je korisnik bio aktivan zadnji put u srijedu.
U samom oglasu se navodi samo da je lokacija Banjaluka, ali nema javnih informacija o cijeni i drugim detaljima.
Da li je u pitanju šala, ili ozbiljna prodaja nije poznato, ali je vidljivo da su stotine ljudi posjetile profil prodavca upravo preko ove objave.
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