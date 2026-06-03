Dan na Zemlji bi mogao da se produži na 25 sati

Ako ste ikada čuli da će Zemlja "uskoro" preći na 25-satni dan ključna riječ koju biste trebali preispitati je "uskoro". Naime, naučnici su objasnili kada će do toga doći.

Naučnici očekuju da će se Zemljina rotacija nastaviti usporavati, ali promjena je toliko postepena da je nevidljiva u svakodnevnom životu, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu "Sajens Advanses".

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Ipak, ideja je stvarna i svodi se na jednostavno natezanje konopa između Zemlje i Mjeseca. Iste sile koje pokreću plimu i oseku djeluju i poput male kočnice na planeti koja se okreće, dodajući vrijeme danu djelić po djelić.

Većina nas nauči da dan traje 24 sata, jer tako upravljamo školskim rasporedima, radnim smjenama i budilnikom. Ali ako mjerite Zemljinu rotaciju koristeći udaljene zvijezde umjesto Sunca, dobićete nešto kraću vrijednost koja se naziva zvjezdani dan, što je jednostavnim riječima objasnio NASA-in "Spejs Plejs".

Ta razlika nije greška, već samo dva načina mjerenja kretanja. Zemlja se okreće dok se istovremeno kreće i oko Sunca, tako da se planeta mora još malo rotirati da bi se Sunce ponovo pojavilo na istom mjestu na nebu.

NASA objasnila

A evo i važnije stvari: čak ni 24-satni “solarni dan” nije savršeno konstantan. On se fluktuira za male količine, a tokom veoma dugih vremenskih perioda ima trend produženja.

Zemljini okeani se izbočuju zbog Mjesečeve gravitacije stvarajući plimu koja raste i pada dok se planeta okreće. Ali plimna izbočenja se ne poklapaju savršeno s Mjesecom, jer okeani i morsko dno stvaraju trenje, a to trenje krade malo rotacijske energije Zemlje.

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Jasan, službeni vodič za ovaj proces opisan je u NASA-inom objašnjenju pomračenja i rotacije Zemlje. U praktičnom smislu, Zemljina rotacija se usporava, a Mjesec se polako udaljava dok sistem razmjenjuje energiju.

Ako vam to zvuči apstraktno, zamislite da gurate rotirajuću kancelarijsku stolicu dok vam noga lagano vuče po podu. Stolica se nastavlja okretati, ali postepeno gubi brzinu.

Ne možete osjetiti da Zemlja gubi ni sićušni dio sekunde tokom života. Pa kako istraživači znaju da se to dešava? Oni upoređuju izuzetno precizne satove sa astronomskim posmatranjima i dugim istorijskim zapisima, uključujući stara vremena pomračenja.

Moderno mjerenje vremena takođe prati male neusklađenosti između vremena na satu i Zemljine rotacije. Zato organizacije poput Međunarodne službe za Zemljinu rotaciju i referentne sisteme objavljuju službene biltene vezane za orijentaciju Zemlje i vrijeme.

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Što se tiče sata, Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) objašnjava kako su prestupne sekunde korištene da bi se globalno vrijeme održalo blizu Zemljine rotacije. Američka pomorska opservatorija objavljuje javna obavještenja o prijestupnim sekundama koja pokazuju koliko pažljivo mjeritelji vremena prate rotaciju planete.

Dakle, kada bi Zemlja dostigla 25-satni dan?

Ne postoji kalendarski datum koji iko može zaokružiti. Najpoznatije procjene ukazuju na vremensku skalu od 200 miliona godina, pod pretpostavkom da se sistem Zemlja-Mjesec nastavi razvijati na uglavnom isti način.

Jedan od istraživačkih pravaca koji stoje iza ove diskusije dolazi od tima Univerziteta u Torontu, istaknutog u službenom objašnjenju Fakulteta umjetnosti i nauke Univerziteta u Torontu. Astrofizičar Norman Marej je jedan od istraživača povezanih s ovim radom o tome kako se dužina Zemljinog dana mijenjala tokom dubokog vremena.

Dakle, da, 25-satni dan je “na vremenskoj liniji”. Ali je toliko daleko da neće uticati na ljude, civilizaciju, pa čak ni na oblik naših kalendara u bilo kom praktičnom smislu.

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Plima i oseka su dugo, sporo bubnjanje, ali nisu jedini uticaj. Zemljina rotacija se može malo pomjeriti kada se masa kreće oko planete, kao kada se led topi ili kada se velike količine vode preraspodjeljuju.

Ta veza između promjena mase uzrokovanih klimom i Zemljine rotacije razmatra se u NASA pregledu promjena rotacije povezanih s ledom i podzemnim vodama. Ovi efekti još uvijek djeluju na malim skalama, ali pokazuju da je dužina dana oblikovana više od jednog procesa.

Čak i veliki inženjerski projekti mogu imati mjerljiv uticaj u teoriji. To je podsjetnik da, pri velikoj preciznosti, Zemlja nije savršeno kruta rotirajuća čigra, prenio je "N1".