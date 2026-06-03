Ako imate ovaj broj u datumu rođenja, suđeno vam je da budete bogati

Da li ste se nekada zapitali da li se u vašem datumu rođenja krije trag o tome kako se odnosite prema novcu, poslu i uspjehu? Ljubitelji numerologije vjeruju da određeni brojevi nose posebnu simboliku i da mogu da ukažu na naše talente, životne izazove i potencijal za finansijski napredak.

Među svim brojevima, jedan se posebno izdvaja kada je riječ o novcu i poslovnom uspjehu – osmica. Numerolozi je često nazivaju brojem moći, ambicije i materijalnog prosperiteta.

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Kako da izračunate svoj životni broj?

Postupak je veoma jednostavan. Potrebno je da saberete sve cifre iz svog datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren broj.

Na primjer, ako ste rođeni 17. avgusta 1990. godine:

1 + 7 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 = 35

3 + 5 = 8

U ovom slučaju, životni broj je 8.

Zašto se osmica povezuje sa novcem?

Prema numerološkim tumačenjima, broj 8 simbolizuje poslovni instinkt, organizacione sposobnosti i želju za postizanjem materijalne sigurnosti. Ljudi sa ovim brojem često se opisuju kao ambiciozni, uporni i spremni da preuzmu odgovornost.

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Međutim, numerolozi naglašavaju da osmica nije "garancija bogatstva". Ona se više povezuje sa sposobnošću da se prepoznaju prilike, donose važne odluke i istraje u ostvarivanju ciljeva.

A šta je sa ostalim brojevima?

Broj 1 povezuje se sa preduzetničkim duhom i samostalnošću. Šestica se često vezuje za uspjeh kroz porodične poslove, brigu o drugima i kreativne profesije.

Trojka važi za broj komunikacije, kreativnosti i srećnih okolnosti, dok se sedmica više povezuje sa duhovnim razvojem nego sa materijalnim bogatstvom.

(ŽenaBlic)