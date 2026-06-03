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Sutra razvedravanje

Autor:

ATV
03.06.2026 14:51

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Сутра разведравање
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se u centralnim i istočnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje, dok će u ostalim predjelima biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Ujutru svežije, na jugu i istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje, u ostalim predjelima suvo i sunčanije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugoistoku ostaje promenljivo oblačno sa povremenom slabom kišom.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab zapadni i jugozapadni.

Danas je bilo pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica osam stepeni, Kneževo i Livno 13, Mrkonjić Grad i Drvar 14, Čemerno i Šipovo 15, Banjaluka i Prijedor 17, Novi Grad, Sokolac i Han Pijesak 18, Gacko, Kalinovik i Srbac 19, Doboj 21, Bileća, Gradačac i Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinje i Foča 24, Bijeljina, Zvornik, Mostar i Tuzla 25, Rudo 26 i Višegrad 27 stepeni Celzijusovih.

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vrijeme sutra

Vremenska prognoza

postepeno razvedravanje

sunčano i toplo

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