Sutra razvedravanje

Autor:ATV
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se u centralnim i istočnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje, dok će u ostalim predjelima biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
Ujutru svežije, na jugu i istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje, u ostalim predjelima suvo i sunčanije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugoistoku ostaje promenljivo oblačno sa povremenom slabom kišom.
Jutarnja temperatura vazduha od devet do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar slab zapadni i jugozapadni.
Danas je bilo pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica osam stepeni, Kneževo i Livno 13, Mrkonjić Grad i Drvar 14, Čemerno i Šipovo 15, Banjaluka i Prijedor 17, Novi Grad, Sokolac i Han Pijesak 18, Gacko, Kalinovik i Srbac 19, Doboj 21, Bileća, Gradačac i Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinje i Foča 24, Bijeljina, Zvornik, Mostar i Tuzla 25, Rudo 26 i Višegrad 27 stepeni Celzijusovih.
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