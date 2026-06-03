"Super deka" u osmoj deceniji svakodnevno prelazi 150 kilometra na biciklu

Radenko Vujičić, kako ga zovu još i „super deka“ iz Trebinja dnevno prelazi i do 150 kilometara na svom biciklu.

Godinama obara državne, ali i lične rekorde u biciklizmu, ovo je neobična priča o čovjeku, koji ne broji godine već pređene kilometre.

„Ti kilometri, o kojima mi pričamo su nastali sami od sebe, vožnjom svakodnevnom, sticanjem kondicije i sticanjem ljubavi prema biciklizmu, odnosno kretanjem sa mladim ljudima, koristeći njihovu energiju mladosti, njihovu ljepotu, snagu, moje životno iskustvo i tu se sve ukomponovalo i tu je nastala ta priča“, rekao nam je Radenko Vujičić, član Biciklističkog kluba „Vučji zub“, Trebinje.

Kilometri, kaže Radenko, idu sami po sebi. Ujutro ustane, doručkuje zdravu hranu, spremi se i kreće na vožnju.

„Nekada prelazite stotinu, nekada više kilometara, nekada 200 kilometara. Neshvatljivo je to za ljude, koji ne žive sportskim životom. Tako da ja te kilometre sabiram i imam neke rezultate“, rekao je Radenko.

Njegovi rezultati su nevjerovatnih 25.000 pređenih kilometara za godinu dana. Za većinu nedostižna cifra, ali za Radenka, novi izazov. Ove godine je cilj udvostručiti taj rezultat.

„U ovoj godini sam nepunih 15.000 kilometara prešao. Planovi su da vozim duplu dužinu kilometara. Vjerovatno ću to i uspjeti. Imam logistiku, ima podršku mojih klupskih kolega, što je najbitnije u svemu ovome. Mislim da će zdravlje da posluži i da ću ja da ostvarim taj neki rezultat i da mlađe generacije slijede i pamte ovog deku“, poručuje Radenko.

„Super deka“, tako ga zovu u Biciklističkom klubu „Vučji zub“. Kako kažu, prvi je u trkama, prvi je u akcijama, prvi je kada treba pomoći.

„Fascinantna je njegova energija, ljubav prema svakom, pomoć prema svakom. Nedavno kada su bila ova hodočašća prema Manastiru Ostrog, on je cijelo vrijeme boravio tu i pomagao i mlađim osobama. U svom rancu je nosio i sokiće, čokoladice. Cijelo vrijeme je prisutan tu da pomogne u svakom momentu. I tokom trka on će stati i da izgubi neku svoju poziciju, pomoće nekome na stazi. Zadovoljstvo je imati takvog čovjeka pored sebe. Taj njegov optimizam koji je stalno tu, on je stalno prisutan. Kad god je potrebna neka akcija. Od čišćenja Ćirove pruge do nekih sastanaka, organizacije, neke trke, on je tu prvi“, poručio je Aleksandar Spaić, sekretar Biciklističkog kluba „Vučji zub“, Trebinje.

Na dva točka, Radenko je pronašao zdravlje, način života i brojna prijateljstva. Noge ga nisu izdale ni na najzahtjevnijim hercegovačkim stazama, ali biciklo jeste.

„Probuše se te gume, zbog toga što su naši putevi neuređeni, a biciklističke staze te koje imamo, građani nam prave neprilike. Iskoristio bih ovu priliku, ako mi dozvolite da ih zamolim da na tim našim čuvenim Ćirinim stazama ne ostavljaju smeće i ne sklanjaju naše betonske prepreke“, poručio je Radenko.

Radenko Vujičić državni je prvak i osvajač Premijer lige u master D kategoriji. Stizao je do Grčke i Albanije, a sada se sprema da na svom dvotočkašu krene put Beograda i Mađarske.