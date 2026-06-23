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Gatuzo preuzeo Lacio

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 16:48

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Ђенаро Гатузо
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Đenaro Gatuzo je zvanično novi trener Lacija, saopštio je klub iz Rima.

Legendarni Italijan nedavno je viđen u trening kampu Lacija što je pokrenulo spekulacije da bi nakon neuspjeha sa Italijom mogao da zamijeni Mauricija Sarija.

Gatuzo je u trenerskoj karijeri vodio Palermo, Milan, Napoli, Marsej, Hajduk Split, ali nije se pretjerano proslavio. Uspjeh nije bio ni na čelu Italije gdje je za selektora imenovan u junu prošle godine. Presudila mu je BiH koja u Zenici slavila protiv Italije čime se kvalifikovala za učešće na Svjetskom prvenstvu.

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Đenaro Gatuzo

Lacio

Serija A

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