Gatuzo preuzeo Lacio

Legendarni Italijan nedavno je viđen u trening kampu Lacija što je pokrenulo spekulacije da bi nakon neuspjeha sa Italijom mogao da zamijeni Mauricija Sarija.

Gatuzo je u trenerskoj karijeri vodio Palermo, Milan, Napoli, Marsej, Hajduk Split, ali nije se pretjerano proslavio. Uspjeh nije bio ni na čelu Italije gdje je za selektora imenovan u junu prošle godine. Presudila mu je BiH koja u Zenici slavila protiv Italije čime se kvalifikovala za učešće na Svjetskom prvenstvu.