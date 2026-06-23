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BiH i Kanada oborile zanimljiv rekord

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 10:43

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БиХ и Канада обориле занимљив рекорд
Foto: Tanjug / AP / Stephanie Scarbrough

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred možda i najvažnijom utakmicom dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva, a uoči odlučujućeg duela protiv Katara pažnju javnosti privukla je zanimljiva statistika sa susreta protiv Kanade.

Sportski komentator Aca Stojanović, poznatiji kao Alesto, osvrnuo se na podatke sa Mundijala te izdvojio jedan posebno interesantan detalj vezan za utakmicu Bosne i Hercegovine i Kanade, koja je završena rezultatom 1:1.

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Prema njegovim riječima, upravo je taj susret imao najveći procenat takozvane "ničije lopte" na dosadašnjem prvenstvu.

Neobična statistika sa utakmice Zmajeva

Kako je pojasnio Stojanović, "ničija lopta" predstavlja vrijeme tokom kojeg lopta nije u posjedu nijedne ekipe.

"Deset odsto vremena je u igri bila ničija lopta. Jako zanimljiv podatak koji govori koliko vremena je bila borba za loptu, koliko je bila u igri tokom duela, koliko je bila u vazduhu i slično. Obično pokazuje koliko je meč bio neizvjestan u smislu čestih duela, borbi za loptu i koliko često nije bila u posjedu nijedne ekipe", naveo je Stojanović.

Dodao je kako je upravo susret Kanada – Bosna i Hercegovina prednjačio u toj kategoriji.

"Najviše do sada 'ničija lopta' bila je na meču Kanada – BiH, skoro 10 odsto vremena. Kada se uzme u obzir da je efektivno u tom meču lopta bila u igri oko 57 minuta, to znači da je oko 10 minuta bila 'ničija lopta'. Ta statistika otkriva novi segment, ali naravno ti segmenti i te statistike ne govore sve", istakao je, prenosi "Radiosarajevo".

Odlučujući duel protiv Katara

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dva odigrana kola ima jedan osvojen bod. Zmajevi su na otvaranju turnira remizirali s Kanadom (1:1), dok su u drugom susretu poraženi od Švicarske rezultatom 4:1.

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Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada je utakmica odluke protiv Katara, koja se igra u srijedu, 24. juna, od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu Lumen Fild u Sijetlu.

Pobjeda je praktično imperativ ukoliko Zmajevi žele zadržati šanse za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Fudbalska reprezentacija BiH

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Kanada BiH

Kanada

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