Vanvremenski Lionel Mesi - dva gola za vječnost, pobjedu i nokaut fazu Argentine

Argentina je savladala Austriju rezultatom 2:0 (1:0) u drugom kolu grupe J na Svjetskom prvenstvu, a meč su obilježila dva istorijska pogotka Lionela Mesija.

Kapiten "gaučosa" donio je pobjedu svom timu i stigao do 18. gola na Mundijalima, čime je pretekao Miroslava Klozea i postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava.

Fudbal Lionel Mesi je upravo ušao u istoriju

Ljubitelji fudbala nisu mogli previše da uživaju u lepoti igre koju su prikazali Argentina i Austrija.

Ipak, ono što je nedostajalo u fudbalskoj ljepoti, nadoknadila je istorija. Dva trenutka bila su dovoljna da susret dobije posebnu težinu - Lionel Mesi je pogotkom u 39. i 90+5 minutu donio pobjedu Argentini i istovremeno ispisao novu stranicu svjetskog fudbala, postavši najbolji strijelac u istoriji Svjetskih prvenstava - 18.

"Gaučosi" su ovom pobjedom izbili sa prvo mjesto u grupi J i plasirali se u nokaut fazu turnira, dok će Austrija u duelu sa Alžirom to morati da učini.

Nije ovo bila utakmica koja će se pamtiti po lijepim akcijama, visokom ritmu ili brojnim šansama. Naprotiv, gledali smo taktičko nadmudrivanje u kom je Argentina strpljivo kontrolisala posjed, a Austrija nastojala da kompaktnom odbranom neutrališe individualni kvalitet svjetskih prvaka.

Tokom većeg dijela susreta nedostajalo je dinamike, a oba tima su više vodila računa da ne pogriješe nego što su rizikovala u napadu.

Čak i kada bi Austrija kontrolisala posjed, djelovalo je da joj Argentina sa namjerom prepušta loptu. Jednostavno, Austrijanci nisu dorasli ovakvom protivniku, koji je odigrao prosječan meč.

Argentina je od starta kontrolisala igru i već u sedmom minutu dobila penal poslije VAR intervencije. Ipak, Mesi nije uspio da iskoristi najstrožu kaznu, pošto je šutirao pored gola.

Uprkos tome, svjetski prvaci su nastavili da napadaju i stvaraju prilike, dok se Austrija organizovano branila i povremeno prijetila preko Sabicera i Poša.

Otpor Austrijanaca slomljen je u 39. minutu kada je Medina uputio odličan centaršut, a Mesi preciznim udarcem poslao loptu u mrežu za vođstvo Argentine.

U drugom poluvremenu viđeno je znatno manje uzbuđenja. Austrija je imala više loptu u posjedu i pokušavala da stigne do izjednačenja, ali bez pravih rješenja u završnici.

Najbolju priliku propustio je Gregorič, koji je glavom šutirao preko gola, dok je Sabicer jednim udarcem sa distance natjerao Martineza na intervenciju.

S druge strane, Argentina je mirno čuvala prednost i prijetila iz kontranapada. Mesi je nastavio da bude najopasniji igrač na terenu, a Niko Gonzales je u 72. minutu bio blizu pogotka poslije odličnog centaršuta kapitena, ali je lopta prošla tik pored stative.

Do kraja susreta Austrija nije uspjela da ozbiljnije ugrozi gol rivala, pa je Argentina upisala važnu pobjedu sa novim golom u nadoknadi vremena, uz još jedno veče koje će ostati upamćeno po novom istorijskom dostignuću Lionela Mesija.

(RTS)