Old traford ide u prošlost: Mančester junajted pravi novi stadion

Autor:ATV redakcija
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Mančester junajted pravi novi stadion sa 100.000 sjedećih mjesta. Klub je saopštio da je kupljeno zemljište nekoliko stotina metara udaljeno od kultnog "Teatra snova".
Novi stadion bi ujedno bio i najveći u Velikoj Britaniji.
Detalji o master planu za regeneraciju Old Traforda i formalni period konsultacija biće objavljeni 9. jula, a klub se sada fokusira na fazu projektovanja svog stadiona u saradnji sa navijačima.
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