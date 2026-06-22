Old traford ide u prošlost: Mančester junajted pravi novi stadion

Foto: Tanjgu/AP/Dave Thompson

Mančester junajted pravi novi stadion sa 100.000 sjedećih mjesta. Klub je saopštio da je kupljeno zemljište nekoliko stotina metara udaljeno od kultnog "Teatra snova".

Novi stadion bi ujedno bio i najveći u Velikoj Britaniji. Detalji o master planu za regeneraciju Old Traforda i formalni period konsultacija biće objavljeni 9. jula, a klub se sada fokusira na fazu projektovanja svog stadiona u saradnji sa navijačima. Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Fabrizio Romano (@fabriziorom)

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