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Old traford ide u prošlost: Mančester junajted pravi novi stadion

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 19:05

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Бенџамин Сеско, у центру, слави са Матеусом Куњом, играчем Манчестер Јунајтеда, након што је постигао други гол за свој тим током утакмице енглеске Премијер лиге између Манчестер Јунајтеда и Ливерпула у Манчестеру, Енглеска, у недјељу, 3. маја 2026.
Foto: Tanjgu/AP/Dave Thompson

Mančester junajted pravi novi stadion sa 100.000 sjedećih mjesta. Klub je saopštio da je kupljeno zemljište nekoliko stotina metara udaljeno od kultnog "Teatra snova".

Novi stadion bi ujedno bio i najveći u Velikoj Britaniji.

Detalji o master planu za regeneraciju Old Traforda i formalni period konsultacija biće objavljeni 9. jula, a klub se sada fokusira na fazu projektovanja svog stadiona u saradnji sa navijačima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Old traford

Mančester junajted

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