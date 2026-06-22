Nova Android funkcija: Evo šta znači plava tačka na ekranu

Gugl uvodi novu funkciju privatnosti za Android uređaje koja će korisnicima jasno prikazivati kada neka aplikacija pristupa ili koristi podatke o njihovoj lokaciji.

Drugim riječima, sistem će u realnom vremenu obavještavati korisnike ako aplikacija "u pozadini" ili tokom korišćenja prikuplja podatke o kretanju, čime se povećava transparentnost i kontrola nad ličnim podacima.

Na ekranu se pojavljuje plava tačka kao vizuelni indikator svaki put kada neka aplikacija koristi podatke o lokaciji. Ako korisnik dodirne tu oznaku, može odmah da vidi koja tačno aplikacija trenutno pristupa tim informacijama.

Prema dostupnim informacijama, ova opcija bi trebalo da bude dio Androida 17, ali su je neki korisnici već primjetili i na uređajima koji koriste novije verzije Androida, što sugeriše da se funkcija već postepeno testira ili uvodi prije zvaničnog izdanja.

Cilj nove funkcije koju razvija Gugl za Android jeste da korisnicima pruži jasniji i pouzdaniji uvid u to kada i na koji način aplikacije koriste podatke o njihovoj lokaciji.

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Iako je logično da aplikacije poput mapa ili navigacije povremeno pristupaju lokaciji kako bi ispravno radile, problem nastaje kada druge aplikacije koriste te podatke u pozadini, često bez dovoljno vidljivog obavještenja korisniku. Ova funkcija upravo tu pokušava da uvede veću transparentnost i kontrolu nad tim procesom.

Podjeljena mišljenja korisnika

Nova funkcija koju uvodi Gugl na Android uređajima izazvala je podjeljena mišljenja među korisnicima.

Jedan dio korisnika tvrdi da se plavi indikator pojavljuje prečesto, pa vremenom gubi praktičnu vrijednost i postaje lako ignorisan. Na forumima se takođe navodi da ga često aktiviraju aplikacije koje već imaju odobren pristup lokaciji, kao i pojedine sistemske usluge, što dodatno doprinosi osjećaju "preopterećenosti obavještenjima".

S druge strane, ima i onih koji ovu promjenu vide kao koristan korak ka većoj transparentnosti, jer omogućava lakše praćenje aplikacija koje koriste lokacione podatke, uključujući i one koje to rade bez jasnog znanja korisnika.

Ovaj plavi indikator se uklapa u postojeći sistem privatnosnih oznaka na Androidu: zelena tačka označava aktivnu kameru, dok narandžasta signalizira da je mikrofon u upotrebi. Sličan pristup već postoji i na Epl uređajima, gde korisnici takođe mogu da vide kada aplikacije pristupaju kameri, mikrofonu ili lokaciji.

Iz Gugla poručuju da je cilj ovakvih funkcija jačanje privatnosti i davanje korisnicima boljeg uvida i kontrole nad tim kako aplikacije koriste osjetljive podatke.

(informer)