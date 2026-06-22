Logo

Nova Android funkcija: Evo šta znači plava tačka na ekranu

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 18:12

Komentari:

0
Телефон
Foto: pexels/Andrey Matveev

Gugl uvodi novu funkciju privatnosti za Android uređaje koja će korisnicima jasno prikazivati kada neka aplikacija pristupa ili koristi podatke o njihovoj lokaciji.

Drugim riječima, sistem će u realnom vremenu obavještavati korisnike ako aplikacija "u pozadini" ili tokom korišćenja prikuplja podatke o kretanju, čime se povećava transparentnost i kontrola nad ličnim podacima.

Na ekranu se pojavljuje plava tačka kao vizuelni indikator svaki put kada neka aplikacija koristi podatke o lokaciji. Ako korisnik dodirne tu oznaku, može odmah da vidi koja tačno aplikacija trenutno pristupa tim informacijama.

Prema dostupnim informacijama, ova opcija bi trebalo da bude dio Androida 17, ali su je neki korisnici već primjetili i na uređajima koji koriste novije verzije Androida, što sugeriše da se funkcija već postepeno testira ili uvodi prije zvaničnog izdanja.

Cilj nove funkcije koju razvija Gugl za Android jeste da korisnicima pruži jasniji i pouzdaniji uvid u to kada i na koji način aplikacije koriste podatke o njihovoj lokaciji.

Гугл претраживач

Nauka i tehnologija

Instaliralo ih 100.000 ljudi: Popularne ekstenzije vas špijuniraju i lažu

Iako je logično da aplikacije poput mapa ili navigacije povremeno pristupaju lokaciji kako bi ispravno radile, problem nastaje kada druge aplikacije koriste te podatke u pozadini, često bez dovoljno vidljivog obavještenja korisniku. Ova funkcija upravo tu pokušava da uvede veću transparentnost i kontrolu nad tim procesom.

Podjeljena mišljenja korisnika

Nova funkcija koju uvodi Gugl na Android uređajima izazvala je podjeljena mišljenja među korisnicima.

Jedan dio korisnika tvrdi da se plavi indikator pojavljuje prečesto, pa vremenom gubi praktičnu vrijednost i postaje lako ignorisan. Na forumima se takođe navodi da ga često aktiviraju aplikacije koje već imaju odobren pristup lokaciji, kao i pojedine sistemske usluge, što dodatno doprinosi osjećaju "preopterećenosti obavještenjima".

S druge strane, ima i onih koji ovu promjenu vide kao koristan korak ka većoj transparentnosti, jer omogućava lakše praćenje aplikacija koje koriste lokacione podatke, uključujući i one koje to rade bez jasnog znanja korisnika.

Ovaj plavi indikator se uklapa u postojeći sistem privatnosnih oznaka na Androidu: zelena tačka označava aktivnu kameru, dok narandžasta signalizira da je mikrofon u upotrebi. Sličan pristup već postoji i na Epl uređajima, gde korisnici takođe mogu da vide kada aplikacije pristupaju kameri, mikrofonu ili lokaciji.

Iz Gugla poručuju da je cilj ovakvih funkcija jačanje privatnosti i davanje korisnicima boljeg uvida i kontrole nad tim kako aplikacije koriste osjetljive podatke.

(informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gugl

tehnologija

Android

Komentari (0)

Pročitajte više

Хитно провјерите да нисте негдје "искочили": Укуцајте под наводницима своје име на Гуглу!

Nauka i tehnologija

Hitno provjerite da niste negdje "iskočili": Ukucajte pod navodnicima svoje ime na Guglu!

1 sedm

0
Паметне наочале

Nauka i tehnologija

Gugl najavio nove pametne naočare za jesen

3 sedm

2
гугл претрага историја

Nauka i tehnologija

Alarm za korisnike: Ova Gugl opcija snima vaš govor, isključite je dok nije kasno

3 sedm

0
Интернет какав познајемо одлази у историју?

Nauka i tehnologija

Internet kakav poznajemo odlazi u istoriju?

4 sedm

0

Više iz rubrike

Друштвена мрежа Икс

Nauka i tehnologija

Pao Iks! Hiljade korisnika širom svijeta prijavilo probleme

1 h

0
Планета

Nauka i tehnologija

Roza planeta krije slano iznenađenje

3 h

0
Телефон

Nauka i tehnologija

Nova društvena mreža u Evropi koja je alternativa Fejsbuku i Iksu

8 h

0
Инстаграм обрадовао кориснике новом промјеном

Nauka i tehnologija

Instagram obradovao korisnike novom promjenom

22 h

0

  • Najnovije

18

12

Nova Android funkcija: Evo šta znači plava tačka na ekranu

18

11

Zelenski dobio odgovor iz Poljske: Znamo koliko su nam zla nanijeli ukrajinski nacionalisti

18

06

Šloterbek zbog povrede završio Svjetsko prvenstvo

18

05

Suspendovana bivša šampionka Vimbldona!

18

02

Njemačka napravila tajni dogovor, kreću deportacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima