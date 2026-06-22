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Pao Iks! Hiljade korisnika širom svijeta prijavilo probleme

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 16:54

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Друштвена мрежа Икс
Foto: pexels/Abdelrahman Ahmed

Društvena mreža Iks, nekadašnji Tviter, pretrpjela je danas veliki globalni prekid rada, a hiljade korisnika iz više zemalja prijavile su probleme sa pristupom platformi.

Prema podacima sajta Daundetektor, broj prijava o prekidu rada dostigao je oko 35.000, a korisnici iz SAD, Velike Britanije i Indije među prvima su prijavili poteškoće.

Najveći broj pritužbi odnosio se na nemogućnost povezivanja sa platformom preko desktop računara, dok je mobilna aplikacija kod pojedinih korisnika nastavila da funkcioniše bez većih problema.

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Za sada nije poznato šta je izazvalo prekid rada, a kompanija X se još nije zvanično oglasila povodom problema. Hiljade korisnika ostale su bez pristupa objavama i sadržaju, dok se očekuje da će kvar uskoro biti otklonjen.

(telegraf)

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društvene mreže

pao iks

Iks

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