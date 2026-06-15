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Uvodi se zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina i policijski čas za internet u ovoj zemlji

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ATV
15.06.2026 18:20

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Уводи се забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година и полицијски час за интернет у овој земљи
Foto: screenshot

Britanski premijer Kir Starmer rekao je da će uvesti zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina i ograničenja za igre i platforme za prenos uživo kako bi "djeci vratio djetinjstvo".

TikTok, Jutjub i Instagram zabranjeni

Vlada je saopštila da će blokirati decu koja koriste platforme društvenih mreža čija je svrha da omoguće društvenu interakciju između korisnika i koje korisnicima omogućavaju objavljivanje materijala pomoću algoritama.

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To znači da će zabrana obuhvatiti platforme poput Snepčeta, TikToka, Jutjuba, Instagrama, Fejsbuka i X, navodi se u saopštenju vlade.

Vlada je saopštila da ne namjerava da servisi za razmjenu poruka poput Vocapa ili servisi za strimovanje muzike budu uključeni u zabranu i da će se izuzeci stalno preispitati.

Kako će se zabrana sprovoditi?

Britanski premijer rekao je da će se zabrana sprovoditi akcijama protiv platformi društvenih mreža, a ne kažnjavanjem djece koja pronađu načine da je zaobiđu.

Vlada je saopštila da će regulator Ofcom sprovesti brzu studiju kako bi utvrdio najbolji način za provjeru da li je neko stariji od 16 godina i da će imati novu strategiju sprovođenja i finansiranje.

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Starmer je rekao da cilja da usvoji relevantne propise prije Božića i da zabrana stupi na snagu početkom sljedeće godine.

Potpun odgovor na vladine konsultacije o ovom pitanju biće objavljen u julu, sa detaljnijim opisom politike.

Ograničenja na sajtovima za igre

Vlada je takođe saopštila da će blokirati prenos uživo i komunikaciju sa strancima za mlađe od 16 godina, uključujući sajtove za igre.

Starmer je rekao da će ovo spriječiti strance da kontaktiraju djecu putem ovih sajtova.

Vlada će razmatrati policijski čas i ograničenja skrolovanja

Vlada će takođe detaljnije razmotriti noćne policijske časove i pauze u beskonačnom skrolovanju za mlađe od 18 godina i iznijeće više detalja u odgovoru sljedećeg mjeseca.

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Ograničenja funkcionalnosti zabranjenih za osobe mlađe od 16 godina primjenjivala bi se podrazumijevano za šesnaestogodišnjake i sedamnaestogodišnjake, saopštila je vlada.

(Rojters)

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Velika Britanija

društvene mreže

zabrana društvenih mreža

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