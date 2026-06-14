Popularna aplikacija širi funkciju razmjene poruka na još devet zemlja

Autor:ATV
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Jutjub nastavlja širenje svoje funkcije za razmenu privatnih poruka i deljenje video sadržaja unutar aplikacije. Kompanija je prošle godine započela testiranje ugrađenog sistema za poruke u odabranim državama, da bi nekoliko meseci kasnije podrška bila proširena na 31 tržište. Međutim, SAD tada nisu bile uključene
Prema najnovijem saopštenju kompanije, funkcija sada stiže u još devet zemalja, među kojima su SAD, Brazil, Velika Britanija i Singapur. Ukupan broj podržanih država povećan je na 40. Od zemalja u okruženju na spisku su Hrvatska, Bugarska, Slovenija i Rumunija.
Srbije još nema na spisku, ali se nadamo da će je biti u nekom budućem proširenju.
Korisnici stariji od 18 godina, koji su prijavljeni na Jutjub kanal i žive u podržanim zemljama (lista ovdje), mogu direktno iz aplikacije da dijele video sadržaj sa drugim korisnicima.
Video snimci i šorts sadržaj dijele se putem opcije "Šer", dok se novi kontakti mogu pozvati u razgovor preko ikone "Mesedžes" koja se nalazi u gornjem desnom uglu aplikacije.
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Sistem već podržava nekoliko funkcija karakterističnih za moderne aplikacije za dopisivanje. Korisnici mogu da povuku poslatu poruku dugim pritiskom na nju, kao i da obrišu kompletne razgovore.
Radi bezbjednosti, dostupne su i opcije za blokiranje kanala i kontakata, kao i prijavljivanje neprimjerenih razgovora.
(b92)
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