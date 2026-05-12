Poznati jutjuber pronađen mrtav u Hrvatskoj

12.05.2026 11:02

Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Poljski Jutjuber Lil Narcis pronađen je mrtav u Hrvatskoj, mjesec dana nakon što je nestao bez traga. Imao je 23 godine.

Jutjuber Nikodem Čiževski, poznatiji na mreži kao Lil Narcis, vodio se kao nestao od početka aprila, a posljednji put je kontaktirao porodicu 8. aprila. Policija u Glivicama, u Poljskoj, saopštila je da je potraga zvanično završena nakon što je dobila potvrdu da je njegovo tijelo pronađeno u Hrvatskoj, piše TMZ. Uzrok smrti još nije saopšten.

Iz policije su rekli da su istražitelji pratili svaki mogući trag pokušavajući da pronađu influensera, čiji je nestanak izazvao zabrinutost među njegovom ogromnom bazom obožavalaca.

Lil Narcis je stekao više od 450.000 pretplatnika na Jutjubu zahvaljujući svojim provokativnim komičnim video zapisima, viralnom sadržaju o načinu života i provokativnim "dis trak" pjesmama, od kojih su neke imale milione pregleda. Ali uprkos njegovom velikom uspjehu, povukao se sa Jutjuba. Njegov posljednji video je objavljen na ovom kanalu u novembru 2021. godine.

Veliki broj fanova oglasio se nakon tragične vijesti i izražavaju saučešće porodici zbog tragedije.

Prema prvim izvještajima, Lili Narcis je u Hrvatsku otputovao zbog posla. Dodatne okolnosti njegove smrti još uvijek nisu zvanično objavljene, prenosi Blic.

