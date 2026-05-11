Zemljotres u Herceg Novom: ''Dobro je zatreslo''

11.05.2026 12:27

Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 11. maja 2026 u 11:59 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na na 17 kilometara sjeveroistično od Herceg Novog.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Građani kažu da se potres dobro osjetio.

"Dobro je zaljuljalo", "Dobro je zatreslo, nekoliko sekundi je trajalo", "Treslo se staklo na prozorima", pisali su građani Herceg Novog.

U Tivtu je isto dobro zaljuljalo.

"Zatekao me potres u kancelariji. Baš je bilo jako. Jeste trajalo svega nekoliko sekundi, ali su se monitori na stolovima ljuljali i čula se tutnjava u zgradi", svjedoče građani.

Zemljotres se osjetio i u Budvi, ali i u Hrvatskoj.

"Zatreslo je", "Kratko je bilo, ali se osjetilo", naveli su građani Budve, Petrače i Dubrovnika.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

