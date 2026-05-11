Opasna riba primjećena u Crnogorskom primorju: Otrovna je za konzumiranje

U Crnogorskom primorju učestale su prijave ulova ribe srebrnopruga napuhača, koja je otrovna za konzumaciju, ali nema bojazni za kupače.
Iz Instituta za biologiju mora navode da riba napuhača /tetraodontidae/ spada u opasne vrste po ljudsko zdravlje jer u unutrašnjim organima sadrži otrov koji se ne razgrađuje kuvanjem.
U Jadranu su zabilježene četverozupka, srebrnoobrazna i okeanska napuhača, a posljednji prijavljeni ulov srebrnopruge napuhače bio je početkom marta kod Petrovca.
Postoji opasnost od povećanja brojnosti ove ribe, jer je registrovano prisustvo mužjaka i ženki, kao i mlađih primjeraka, što ukazuje na vjerovatno mriješćenje ove ribe u crnogorskim vodama, što vodi ka uspostavljanju stalne populacije.
"Način zaštite je oprez prilikom ulova, kao i donošenje akcionih planova za suzbijanje i uspostavljanje kontrole nad ovim stranim vrstama ribe", objašnjavaju iz Instituta.
Ribolovci se pozivaju na oprez, da ne dodiruju ribu golim rukama i nikako da je ne konzumiraju, te da obavezno kontaktiraju Institut za biologiju mora zbog evidencije i baze podataka o ulovima stranih vrsta.
Ova vrsta ribe, kako se navodi, nije agresivna i uglavnom živi na većim dubinama, tako da kontakt sa njom imaju ribari prilikom ribolova.
Pojava srebrnopruge napuhače u crnogorskim vodama rezultat je klimatskih promjena.
(SRNA)
