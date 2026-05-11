"Sjednica Savjeta bezbjednosti prilika da se zaštiti Dejtonski sporazum"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministra Staša Košarac izjavio je da predstojeća sjednica Savjeta bezbjednosti UN predstavlja važnu priliku da se konačno preispita intervencionizam OHR-a i status Kristijana Šmita, te da se stane u zaštitu Dejtonskog sporazuma i okonča nelegitimna, destabilizujuća i autokratska vladavina neizabranog stranca.

"Ključna činjenica, koju niko ne može osporiti, jeste da Šmit nikada nije imenovan odlukom Savjeta bezbjednosti UN, niti je predložen od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Košarac Srni.

Napomenuo je da Šmit nema legitimitet visokog predstavnika, a sve što je do sada uradio u BiH suprotno je međunarodnom pravu i Dejtonskom sporazumu.

"Šmit je neizabrani stranac, koji je uzurpirao poziciju u OHR-u i svojim postupcima dodatno produbio političke krize i podigao tenzije u BiH", ukazao je Košarac.

On je ocijenio da Šmitove odluke, donesene bez demokratskog i pravnog osnova, predstavljaju direktan udar na ustavni poredak, vladavinu prava i demokratske institucije u zemlji.

"Nametnuo je desetine protivpravnih i politički motivisanih odluka kojima je grubo narušen balans uspostavljen Dejtonskim sporazumom, sa jasnim ciljem centralizacije BiH i slabljenja ustavne pozicije Republike Srpske", podsjetio je Košarac.

On kaže da rukovodstvo Srpske ima jasan i dosljedan stav - odnosi u BiH se ne mogu uređivati dekretima neizabranog stranca, već isključivo dogovorom dva entiteta i tri konstitutivna naroda u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom.

"Zato očekujemo da Savjet bezbjednosti UN stane u zaštitu međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma, te da bude okončana nelegitimna, destabilizujuća i autokratska vladavina neizabranog stranca u BiH", istakao je Košarac.

Poručio je da sve odluke i dekreti koje je donosio bez legalnog mandata moraju biti stavljeni van snage, kako bi se BiH vratila u okvire ustavnosti, zakonitosti i istinskog demokratskog dijaloga dva entiteta i tri konstitutivna naroda.