Trišić Babić: Šmit odlazi jer je zloupotrijebio položaj, a da nije ni izabran

Stevan Lulić
10.05.2026 21:46

Ана Тришић Бабић
Kristijan Šmit napustiće BiH, nakon što je pet godina u njoj harao bez legitimiteta, odnosno potvrde Savjeta Bezbjednosti.

Ovo je za njemački FAZ potvrđeno iz OHR-a, a sada se o svemu oglasila i Ana Trišić-Babić, v.d. direktora nove Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Šmit je vladao BiH pet godina, a da nikada nije bio izabran, pa čak ni potvrđen od strane Savjeta bezbjednosti. Nije misterija zašto odlazi: zloupotrijebio je svoj položaj, više puta je nadjačao demokratske institucije i pokušao da dejtonsku viziju države sastavljene od dva entiteta zamijeni multietničkom unitarnom državom", poručila je Tršić Babić i dodala:

"Šmitov odlazak podsjeća da je BiH jedina država u Evropi u kojoj je apsolutnu zakonodavnu i izvršnu vlast preuzeo neizabrani, strani zvaničnik. Nakon 30 godina izgradnja nacije u BiH mora biti konačno zaustavljena. Kako Evropa može opravdati stranu kontrolu nad BiH, koju nigdje drugdje ne bi prihvatila".

