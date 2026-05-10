Kristijan Šmit već potvrdio da odlazi: Piše njemački medij

Stevan Lulić
10.05.2026 19:42

3
Кристијан Шмит у Бањалуци испред зграде ОХР-а, одмахнуо руком.
Foto: ATV/Branko Jović

Nijemac Kristijan Šmit već je podnio ostavku, piše njemački medij Frankfurter Algemajne Cajtung tvrdeći da im je lično Šmit to potvrdio.

Kako navode, on im je unaprijed potvrdio ove informacije u nedjelju.

"Bivši njemački ministar poljoprivrede unaprijed je u nedjelju obavijestio Frankfurter Algemajne Cajtung da će se povući", piše ovaj medij.

Šmit je u BiH došao prije pet godina i predstavljao se kao visoki predstavnik, iako za to nije imao potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Medij dalje navodi da im je Šmit rekao da će u BiH ipak ostati dok se ne imenuje visoki predstavnik.

