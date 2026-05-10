Bezbjednost prioritet Evropske unije

10.05.2026 19:18

Три заставе ЕУ.
Bezbjednosno-vojni aspekt fokus je Evropske unije. Ukrajina je zbog vojne i strateške važnosti i dalje u vrhu prioriteta. Zapadni Balkan više nije. Nije ni nevažan, pogotovo iz perspektive bezbjednosti i migracija.

"Ono što je nekada bilo ekonomsko-regulatorno, odnosno birokratsko pitanje , to je sada iz perspektive Brisela postalo strateško-bezbjednosno pitanje . Pogotovo ako vidimo neke od posljednjih izjava Ursule fon der Lajen i Kaje Kals, one proširenje vide kao investiciju u sigurnost EU, u stabilnost i novi geostrateški položaj, a ne samo iz ekonomske perspektive", rekao je Lučiano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.

Napredak BiH ka članstvu u EU gotovo je beznačajan, pogotovo u pogledu jačanja vladavine prava. S obzirom na složenu političku situaciju, teško je očekivati da će značajnijeg pomaka biti u narednim mjesecima.

A, i Evropska unije ne pokazuje zainteresovanost kao ranije. S druge strane, u Bih postoje određena otvorena pitanja koja su svojevrsni uslov i oko toga nije moguće postići dogovor Vidjećemo šta će se desiti nakon izbora. Ne vjerujem da će se u narednim mjesecima neke stvari kretati u pozitivnom pravcu, u smislu izlaska iz političke blokade u kojoj se BiH nalazi“

Evropska unija insistira na stabilnoj i funkcionalnoj državnoj zajednici, sa kojom može da pregovora. Nije isključeno da će od BiH biti zatražena centralizacija institucija, ali Republika Srpska će u tom slučaju sigurno tražiti jačanje svojih institucija.

"Do promjena u proširenju dolazi, ali Republika Srpska ovo može dobro da iskoristi, u kontekstu jačanja identiteta, građenju jačih institucija, koje su otporne i na korupciju i na sve ono što EU traži, a što je u interesu samih građana Republike Srpske", rekao je Kaluža.

Evropska unija potencira značajniju saradnju sa NATO savezom, koji je zbog promjene politike EU pre velikim izazovima. BiH ima saradnju sa ovim savezom, ali je prema mišljenju stručnjaka ne treba produbljivati, već treba ostati na partnerskom nivou kao i do sada.

