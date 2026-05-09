Mediji: Nervoznom Šmitu malo para, traži više

Izvještaj Kristijana Šmita za sjednicu Savjeta bezbjednosti UN o BiH, koja je zakazana za 12. maj, još nije zvanično distribuiran misijama država članica, što predstavlja presedan u odnosu na dosadašnju praksu, prema kojoj se dokumenti dostavljaju sedam do deset dana prije zasjedanja.
"Glas Srpske" piše da je Šmit, prema informacijama iz diplomatskih izvora u UN, prethodnih dana u Njujorku imao više sastanaka o kojima javnost nije obaviještena, a nakon kojih je, kako tvrde izvori, bio vidno nervozan.
Izvještaj, ipak neformalno cirkuliše među diplomatskim predstavništvima, a u taj dokument je uvid imao "Glas Srpske" koji piše da posebnu pažnju privlači dio u kojem se Šmit žali na finansijsku situaciju OHR-a i upozorava da bi nedostatak novca mogao ugroziti funkcionisanje ove kancelarije.
"Trenutna finansijska situacija nije u skladu sa ciljevima koje je utvrdio Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira i mogla bi ugroziti ostvarivanje navedenog mandata kancelarije visokog predstavnika. Štaviše, svaka buduća transformacija Kancelarije visokog predstavnika zahtijeva adekvatno finansiranje", navedeno je u izvještaju.
Najveći dio izvještaja Šmit posvećuje kritikama Republike Srpske i SNSD-a, dok se gotovo svaki pokušaj insistiranja na ustavnim pravima entiteta i konstitutivnih naroda karakteriše kao "napad na državu".
Istovremeno, u izvještaju nema gotovo nijedne kritike upućene bošnjačkim političkim partijama.
U izvještaju se ne pominje ni nedavni prijedlog srpskog člana Predsjedništva BiH da se Iranska revolucionarna garda proglasi terorističkom organizacijom, niti činjenica da druga dva člana Predsjedništva nisu podržala taj prijedlog.
Nema ni osvrta na rast antisemitizma u Sarajevu, dok se, kako tvrde izvori upoznati sa sadržajem izvještaja, potpuno izostavlja pitanje radikalnog islama među dijelom bošnjačke političke scene.
Umjesto toga, izvještaj, prema istim izvorima, kritikuje one koji na takve pojave upozoravaju, nazivajući njihove stavove "podjelama i degradirajućim narativima usmjerenim uglavnom protiv jednog konstitutivnog naroda".
