Cvijanović: Srpski narod dao nemjerljiv doprinos antifašističkoj borbi

08.05.2026 14:40

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je građanima Republike Srpske i BiH 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom.

"Povodom Dana pobjede nad fašizmom, sa ponosom i dubokim poštovanjem prisjećamo se jednog od najsvjetlijih datuma savremene istorije, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat i poražena ideologija fašizma i nacizma koja je odnijela milione života", navela je Cvijanović u čestitki.

Slobodarski srpski narod, koji je i tada bio na pravoj i pravednoj strani istorije, dao je nemjerljiv doprinos antifašističkoj borbi na prostoru bivše Jugoslavije, podnijevši ogromne žrtve u borbi protiv zla koje je prijetilo cijelom čovječanstvu, navodi se dalje u čestitki.

"Njihova hrabrost, prkos i odlučnost trajno obavezuju da čuvamo sjećanje na herojsko vrijeme i slavnu antifašističku prošlost, te da budućim generacijama prenosimo vrijednosti mira i slobode, ali i istorijske činjenice, ključne u borbi protiv falsifikata i pokušaja revizije istorije", istakla je Cvijanović.

Željka Cvijanović

