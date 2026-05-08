Bakir Izetbegović sve izvjesniji kandidat na izborima

Nakon tuzlanske, sarajevska SDA je takođe predložila predsjednika stranke Bakira Izetbegovića za kandidata na opštim izborima u BiH za člana Predsjedništva.

"Prijedlogu Kantonalne organizacije prethodile su jednoglasne kandidature svih opštinskih organizacija SDA s područja Kantona Sarajevo", saopštili su. Ipak, zvanična odluka SDA o kandidatu još nije donesena. Svaka kantonalna organizacija ima pravo da kandiduje jednu osobu za ovu poziciju, ali će opet organi stranke donijeti konačnu odluku. Očekuje se da će ona biti donesena do sredine maja kada je i posljednji rok za ovjeru kandidata na predstojećim izborima.

