Deni je otkrio kako uspijeva sve da postigne, budući da mu je raspored sa nastupima prebukiran.

Kako ističe, uvijek postoji mala pomoć sa strane, ali gleda da uvijek napravi takav raspored da što više vremena provede sa nasljednicima, jer je na relaciji Crna Gora, Srbija.

"Jurnjava kreće ujutru čim deca ustanu. Ja ih razvozim u škole, tu su treninzi, vrtići... Ako ustane brat pre mene onda on to sve rješava. Tako da, hvala dragom Bogu, za sada se slažemo. Ne svađamo se i pomažemo jedni drugima. Inače sam godinama u Beogradu što se tiče posla i stvarno sam na neki način razradio i napravio ozbiljan posao. Sad onako lagano odradim vikend budem ovd‌je i onda se vratim dolje", rekao je Deni, pa je otkrio i koliko je novca potrebno zaraditi, da bi se za šestoro d‌jece zadovoljile sve potrebe i neophodne stvari.

"Što se novca tiče, njega nikad dosta, ali hvala dragom Bogu, stvarno sve postižem. Nisam neki poročan lik, tako da ne trošim na gluposti. Sin Naser je jedan od ozbiljnijih fudbalera sad u Podgorici. On već ima devet godina kako ponosno priča, neka dečica imaju i talenat za muziku, tako da polako. Sve ide u svom smeru. Naravno, neko mora i da bude žrtva u porodici, da se izbori da sve to iznesemo zajedno", istakao je on.

"Ne pijem pred nastupe, samo sa prijateljima"

Deni tvrdi da pored toga što nije poročan, umije da popije i da se zabavi na svoj način, ali najviše i isključivo kada su oko njega prijatelji sa kojima može da se opusti.

"Dam ja sebi oduška, ali to je većinom u situacijama kada sam sa dragim ljudima i sa nekim ko mi neće zamjeriti. Ne sad kao da ću nešto ja da napravim ne znam ni ja šta, ali eto, da smo mi naši tu i da nam je lijepo. Ali u suštini prošle su me te želje za izlascima. S godinama se nekako menjaju prohtevi i interesovanja, nekad te je interesovalo da po ceo dan voziš bajs, motor, a sad si u fazonu da šetaš d‌jecu za ručicu i uživaš", rekao je pjevač.

O Darku Laziću i gubitku brata

Kako na estradi ima puno prijatelja, Deni se osvrnuo i na tragediju koja je nedavno zadesila njegovog kolegu Darka Lazića, koji mu je dobar prijatelj.

"Darko je kao vrlo mlad uspio u ovom poslu. Te njegove, po meni ludosti koje sam i ja imao, vjerovatno su se desile nekako u svoje vrijeme. Vjerovatno zbog tih njegovih ludosti iz mlađih dana njemu se sad opet kače tako te etikete da je nemaran i da ne vodi računa. Kad bi pao sa bajsa, mislim da bi opet bio problem. Žao mi je što je na takav način izgubio brata. On jedan stvarno jak i hrabar momak i i dalje mu dajem punu podršku i i svaka mu čast na svemu kroz šta je čovek prošao, da je uopšte na nogama. Ja ne znam. Ja se njemu divim".

Incidenti na nastupima

Deni tvrdi da dobro umije sa gostima koji malo popiju, te mu se kako kaže, nisu dešavali incidenti na nastupima.

"Imam 37 godina. Ja sam sa nekih 16 i po godina sa tatom počeo da radim, da pevam. Računajte, sa 17 godina sam počeo da pevam onako aktivno. Da li mislite da za 20 godina nisam naučio da sve te ljude dočekam i ispratim punog srca sa nastupa? Kakvi god oni bili, oni odu srećni i zadovoljni od mene. Verujte, nije mi se desilo nijednom da taj gost koji dođe onako nervozan, ode takav", rekao je on.

Vozi automobil od preko 100.000 evra

Deni inače, vozi automobil vrijedan preko 100.000 evra, a kako tvrdi, na to uvek voli da potroši novac.

"Nisam neko ko se rasipa, volim da vozim dobar auto ili da dam na dobar sat, ali u suštini, vremenom sam naučio da znam na šta da potrošim".

Pjevač je pričao o svom nasljedstvu, ali i tome da mu je velika želja da svakom d‌jetetu ostavi bar po garsonjeru.

"Meni je velika želja da svakom d‌jetetu ostavim bar po garsonjericu. Mislim da je normalno da roditelji pomognu d‌jeci, meni je tata mnogo pomogao, ali me je prije svega, naučio da sam stvorim i zaradim. Lijepo je da svako dijete stvori više od roditelja, to je normalno, ali lepo je i obezbijediti d‌jecu",istakao je Deni i dodao:

"Ja bih najviše voleo da žive što duže tu sa mnom, ali svako će da krene svojim putem u jednom trenutku, što je i normalno", ispričao je Deni Boneštaj za Blic.