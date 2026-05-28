Stižu lažni mejlovi s prave Majkrosoftove adrese

28.05.2026 18:47

Стижу лажни мејлови с праве Мајкрософтове адресе
Nova i vrlo opasna internet prevara širi se mrežom, pri čemu hakeri šalju lažne poruke koristeći legitimnu imejl (e-mail) adresu kompanije Majkrosoft (Microsoft).

Korisnici primaju obmanjujuća upozorenja sa prave adrese msonlineservicesteam@microsoftonline.com, koju Majkrosoft inače koristi za slanje sigurnosnih kodova za dvostruku autentifikaciju. Upravo zbog toga i iskusni korisnici mogu lako biti dovedeni u zabludu i ugroziti svoje lične podatke.

Napad je prvi uočio novinar Zak Vitaker (Zack Whittaker) iz Tekkranča (TechCrunch), nakon što je i sam primio više sumnjivih poruka. Iako su imejlovi loše napisani i sadrže gramatičke greške, činjenica da dolaze sa „prave“ adrese omogućava im da zaobiđu spam filtere. Majkrosoft je potvrdio da je pokrenuta istraga, ali još uvijek nije objavljeno kako su napadači uspjeli zloupotrijebiti sistem slanja poruka.

Stručnjaci upozoravaju da ovaj problem nije izolovan samo na Majkrosoft. Slične zloupotrebe sistema komunikacije ranije su zabilježene i kod kompanija Beterment (Betterment) i Nejmčip (Namecheap), gd‌je su hakeri koristili povjerenje korisnika u poznate brendove kako bi ih naveli na otvaranje zaraženih linkova.

Sama imejl adresa pošiljaoca više nije dovoljan pokazatelj sigurnosti, pa se korisnicima savjetuje dodatni oprez. Prije klika na bilo koji link, potrebno je preći mišem preko njega i provjeriti stvarnu destinaciju. Ako se pojavljuju sumnjivi, skraćeni linkovi ili nizovi nasumičnih znakova, poruku treba odmah obrisati.

Velike kompanije rijetko prave pravopisne i gramatičke greške u zvaničnoj komunikaciji i pridržavaju se prepoznatljivog dizajna. Ako poruka d‌jeluje neprofesionalno ili insistira na hitnoj verifikaciji naloga uz prijetnju gašenja, riječ je o pokušaju prevare. Poseban oprez potreban je kada se traže lozinke ili lični podaci, bez obzira na to što imejl d‌jeluje autentično.

