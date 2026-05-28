Putin: Evroazijska ekonomska unija čini mnogo na razvoju vještačke inteligencije

Izvor:

SRNA

28.05.2026 18:20

Foto: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool

Evroazijska ekonomska unija već čini mnogo na razvoju vještačke inteligencije, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

- Ovog puta naš fokus je na visokoj tehnologiji, digitalizaciji i vještačkoj inteligenciji. Mnogo se već radi u ovim oblastima u EAEU - rekao je Putin na Evroazijskom ekonomskom forumu.

Putin je vještačku inteligenciju nazvao perspektivnom oblasti za integracionu saradnju i dodao da njen razvoj zahtijeva ogromnu potrošnju energije i znatna finansijska sredstva, ali da je Rusija sposobna da izdvoji neophodne resurse u tu svrhu.

Rusija je jedna od nekoliko zemalja koje stvaraju suverene VI platforme, rekao je Putin.

On je dodao da je Rusija svjesna da udruživanje snaga sa partnerima u oblasti VI može da donese kolosalne rezultate.

