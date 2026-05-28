Dječak svirepo ubijen pa spaljen - žena slučajno snimila vatru

Žena koja je na dan zločina u Klajn Upalu u Njemačkoj prošlog oktobra slučajno mobilnim telefonom snimila dim i manju vatru - upravo na mjestu gdje je kasnije pronađeno tijelo 8-godišnjeg Fabijana – opisala je taj trenutak tokom suđenja za ubistvo.

Na suđenju povodom ubistva dječaka Fabijana, koji je ubijen u oktobru prošle godine, pred Pokrajinskim sudom u Rostoku u Njemačkoj nastavljena je detaljna analiza tragova i dokaza. Šestog dana procesa, iskaz je dala žena svjedok, koja je na dan zločina napravila tri fotografije. Na njima se vide oblaci dima i manja vatra na mjestu gdje je kasnije pronađeno tijelo dječaka, u blizini mjesta Klajn Upal, piše “Velt”.

Prema optužnici, tijelo djeteta je 10. oktobra 2025. poliveno zapaljivom tečnošću i zapaljeno kako bi bili uklonjeni tragovi zločina. Istog dana je svjedok, 36-godišnja žena koja živi u Klajn Upalu, slučajno prolazila tim područjem sa svojim ponijem.

Šta je rekla žena na sudu

Vodila je konja pješice poljskim putem kroz šumu, kao što je često činila. Tom prilikom prošla je i pored jezerceta kraj kojeg je Fabijan pronađen 14. oktobra 2025, nakon četvorodnevne intenzivne potrage. Prema metapodacima sa njenog telefona, fotografije vatre i bijelog dima snimljene su 10. oktobra u 14.59 i 15.00 časova.

Kako je izjavila pred sudom, prizor je izgledao “kao mala logorska vatra”. Ipak, pomislila je da je riječ o kontrolisanom spaljivanju rastinja radi uklanjanja trske oko jezerceta. Kada se kasnije vraćala iz šetnje kroz šumu, vatra je već bila ugašena.

Sudsko vijeće tokom procesa razmatra veliki broj indicija i svjedočenja. “Velt” piše da 30-godišnja optužena Đina H. do sada nije iznosila odbranu niti se izjašnjavala o optužbama. Ona se tereti da je 10. oktobra usmrtila Fabijana sa šest uboda nožem.

Svjedoci vidjeli vozilo optužene

Dvoje svjedoka izjavilo je da su na dan zločina vidjeli vozilo optužene na poljskom putu nedaleko od mjesta gdje je kasnije pronađeno tijelo dječaka.

Prema njihovim iskazima, pikap vozilo je 10. oktobra izašlo sa sporednog puta u Klajn Upalu. Jedan 18-godišnjak, koji je tog dana sa kolegama skupljao kamenje na njivi i bio na pauzi za ručak, rekao je da je automobil odmah prepoznao.

Istim poljskim putem koristila se i žena koja je šetala sa svojim ponijem. Međutim, kolega mladog poljoprivrednika rekao je da nije mogao da vidi ko je upravljao vozilom. Oba svjedoka su navela da se automobil kretao u smjeru Ufala, a da je dolazio iz pravca jezerceta udaljenog nekoliko stotina metara, gde je kasnije pronađeno Fabijanovo tijelo.

Sud je na početku procesa saopštio i da je završen izvještaj o vještačenju noža koji je tek nedavno bio predmet dodatne analize. O rezultatima će se raspravljati naknadno. Riječ je o jednom od više noževa koji su bili predmet istrage. Oružje kojim je izvršeno ubistvo do danas nije pronađeno.

Bezbroj poruka

Ovo je bio šesti dan suđenja. Optužena je godinama bila u vezi sa Fabijanovim ocem, sve do privremenog raskida u avgustu prošle godine, a u međuvremenu su ponovo zajedno. Od novembra 2025. nalazi se u istražnom pritvoru, navodi “Velt”.

Suđenje u sudnici 2.002 Pokrajinskog suda u Rostoku pratilo je oko 80 posmatrača. Sudsko vijeće je ponovo reprodukovalo glasovne poruke koje su razmjenjivali optužena i Fabijanov otac (35), koji su u vrijeme dječakovog nestanka bili više ili manje razdvojeni.

Njihov odnos opisan je kao veza sa čestim raskidima i pomirenjima. U glasovnim porukama žena je preklinjala tadašnjeg bivšeg partnera da joj se vrati. Istovremeno mu je, u porukama koje je ponekad slala iz minuta u minut, prebacivala da joj ne dozvoljava da učestvuje u potrazi za nestalim Fabijanom, prenosi "Blic".