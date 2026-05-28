Izraelska vojska: Eliminisani finansijski i tehnički zvaničnici Hamasa

28.05.2026 13:26

Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.
Foto: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Izraelska vojska saopštila je da je tokom novih operacija u Pojasu Gaze eliminisala više visokorangiranih pripadnika Hamasa odgovornih za finansijske tokove, tehničku podršku i vojnu infrastrukturu ove palestinske organizacije.

Prema tvrdnjama Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), riječ je o ljudima koji su imali ključnu ulogu u finansiranju i obnovi vojnih kapaciteta Hamasa nakon višemjesečnih sukoba.

Među ubijenima je, prema navodima IDF-a, Ihab Hrizim, kojeg izraelske vlasti opisuju kao jednog od glavnih finansijskih operativaca Hamasa. Izrael tvrdi da je bio zadužen za prebacivanje miliona dolara ka vojnom krilu Hamasa i organizovanje finansijske mreže koja je služila za nabavku oružja i logistiku.

Ubijen i novi vojni komandant Hamasa

Izrael je istovremeno potvrdio i likvidaciju Mohameda Odeha, koji je nedavno imenovan za novog šefa vojnog krila Hamasa nakon smrti njegovog prethodnika, navodi VOE. Prema izraelskim tvrdnjama, Odeh je bio povezan sa planiranjem i izvođenjem napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da će Izrael "nastaviti lov na sve odgovorne za masakr od 7. oktobra", dodajući da su svi lideri Hamasa "obilježeni".

Prema informacijama iz Gaze, tokom napada pogođene su zgrade u centralnim dijelovima grada, a palestinski izvori navode da među poginulima ima i civila. Hamas za sada nije objavio detaljne informacije o broju stradalih niti zvanično komentarisao tvrdnje o ulozi ubijenih operativaca.

