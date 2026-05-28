Sve veći broj Slovenaca koristi AI za planiranje putovanja: Ovo su najčešća pitanja

Autor:ATV
Komentari:1
Oko 64 odsto Slovenaca koristi vještačku inteligenciju (AI) pri planiranju putovanja, najčešće za traženje lokalnih savjeta i preporuka, pokazalo je istraživanje kompanije Visa.
Kako se navodi, najčešći razlozi za to je ušteda vremena, prenosi STA.
Pokazalo se da 15 odsto ispitanika redovno koristi AI prilikom planiranja putovanja, dodatnih 26 odsto je koristi povremeno, a 23 odsto je koristi rjeđe.
Dodaje se da se ljudi najčešće oslanjaju na AI kada traže lokalne savjete i preporuke (59 odsto), planiraju detaljan plan putovanja (45 odsto) i pronalaze najbolje ponude (38 odsto).
Među najvećim prednostima vještačke inteligencije istaknuta je ušteda vremena (60 odsto), jednostavnost korištenja (54 odsto) i dostupnost 24/7 (41 odsto).
Oko 43 ispitanika reklo je da bi povjerilo agentu sa AI da pregleda ponude za putovanja i izvrši rezervaciju, pod uslovom da korisnik uvijek da konačnu potvrdu i izvrši plaćanje.
"Ovo ukazuje na sve veću otvorenost korisnika ka automatizovanim rješenjima koja ne samo da podržavaju planiranje već mogu da pomognu i u sprovođenju pojedinačnih koraka", zaključuje se.
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1.000 osoba starosti između 18 i 75 godina, u periodu od 21. aprila do 8. maja.
