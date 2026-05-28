Sve veći broj Slovenaca koristi AI za planiranje putovanja: Ovo su najčešća pitanja

28.05.2026 12:42

Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Oko 64 odsto ​​Slovenaca koristi vještačku inteligenciju (AI) pri planiranju putovanja, najčešće za traženje lokalnih savjeta i preporuka, pokazalo je istraživanje kompanije Visa.

Kako se navodi, najčešći razlozi za to je ušteda vremena, prenosi STA.

Lokalni savjeti i preporuke

Pokazalo se da 15 odsto ispitanika redovno koristi AI prilikom planiranja putovanja, dodatnih 26 odsto je koristi povremeno, a 23 odsto je koristi rjeđe.

Dodaje se da se ljudi najčešće oslanjaju na AI kada traže lokalne savjete i preporuke (59 odsto), planiraju detaljan plan putovanja (45 odsto) i pronalaze najbolje ponude (38 odsto).

Među najvećim prednostima vještačke inteligencije istaknuta je ušteda vremena (60 odsto), jednostavnost korištenja (54 odsto) i dostupnost 24/7 (41 odsto).

"Veća otvorenost korisnika"

Oko 43 ispitanika reklo je da bi povjerilo agentu sa AI da pregleda ponude za putovanja i izvrši rezervaciju, pod uslovom da korisnik uvijek da konačnu potvrdu i izvrši plaćanje.

"Ovo ukazuje na sve veću otvorenost korisnika ka automatizovanim rješenjima koja ne samo da podržavaju planiranje već mogu da pomognu i u sprovođenju pojedinačnih koraka", zaključuje se.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1.000 osoba starosti između 18 i 75 godina, u periodu od 21. aprila do 8. maja.

